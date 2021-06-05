https://uz.sputniknews.ru/20210605/vspyshku-novoy-neizvestnoy-bolezni-zafiksirovali-v-kanade-19108035.html

Вспышку новой неизвестной болезни зафиксировали в Канаде

Вспышку новой неизвестной болезни зафиксировали в Канаде

Общее число случаев достигло 48, в том числе шесть со смертельным исходом. Среди симптомов специалисты называют бессонницу, нарушение двигательных функций... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T18:31+0500

2021-06-05T18:31+0500

2021-06-05T18:31+0500

в мире

болезнь

канада

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В канадской провинции Нью-Брансуик выявили вспышку неизвестной болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.Как рассказал невролог Нил Кэшман, у пациентов диагностировали быстро прогрессирующее слабоумие и нарушения психики, которые, как описывали пациенты, проявлялись таким образом, будто головной и спинной мозг потеряли контроль над телом."Люди встревожены. Они задаются вопросом, связано ли это с экологией или же это наследственная болезнь? К болезни приводит употребление некачественного мяса или рыбы или что-то еще? Каждый хочет знать ответы", — заявил мэр одного из затронутых вспышкой городов Айвон Годин.Впервые заболевание обнаружили в 2015 году, с тех пор общее число случаев достигло 48, в том числе шесть со смертельным исходом. Среди симптомов специалисты называют бессонницу, нарушение двигательных функций, провалы в памяти, усталость и галлюцинации. При этом медики не могут точно установить диагноз, так как проявления недуга не имеют четкой связи друг с другом.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/kakoy-simptom-smertelnoy-bolezni-zameten-nochyu--otvetil-doktor-myasnikov-19090111.html

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болезнь, канада