https://uz.sputniknews.ru/20210606/projivayuschim-v-uzbekistane-inostrantsam-nachnut-vydavat-natsionalnye-id-karty-19110593.html

Проживающим в Узбекистане иностранцам начнут выдавать национальные ID-карты

Проживающим в Узбекистане иностранцам начнут выдавать национальные ID-карты

ID-карту на пять лет получат иностранные граждане в возрасте от одного года до 60 лет; на два года – новорожденные до 12 месяцев; на десять лет – лица старше... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T12:08+0500

2021-06-06T12:08+0500

2021-06-06T12:08+0500

общество

id-карта

иностранцы

новый закон

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиеев подписал закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", предусматривающий выдачу ID-карт иностранцам, проживающим в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово"."Идентификационная карта выдается иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан, – по достижению ими шестнадцатилетнего возраста или по усмотрению родителей, опекунов (попечителей) – с момента рождения ребенка и до достижения им шестнадцатилетнего возраста", - информируется в законе.Иностранцам в возрасте от одного года до 60 лет выдадут ID-карты сроком на пять лет; новорожденным до 12 месяцев – на два года, лицам старше 60-ти – на десять лет. Отмечается, подданным иностранных государств, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, идентификационная карта оформляется на период, не превышающий срок действия их национальных паспортов.В случае выезда иностранного гражданина или лица без гражданства за рубеж на постоянное жительство, его идентификационная карта аннулируется.Национальные ID-карты начали выдавать в Узбекистане с января 2021 года вместо действующих с 2011 года внутренних биометрических паспортов. Идентификационные карты выдаются сроком на 10 лет. Полноценную замену документов ожидается произвести до 1 января 2030 года.В марте документ приняла законодательная (нижняя) палата парламента, а в апреле его одобрил Сенат. Закон вступил в силу с момента его публикации в СМИ.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-dokumenty-zamenit-id-karta-razyasnenie-gubdd-mvd-18802119.html

https://uz.sputniknews.ru/20200924/ID-karty-vmesto-pasporta-chto-eto-i-kak-ikh-poluchit-15042787.html

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id-карта, иностранцы, новый закон