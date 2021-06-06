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Проживающим в Узбекистане иностранцам начнут выдавать национальные ID-карты
Проживающим в Узбекистане иностранцам начнут выдавать национальные ID-карты
ID-карту на пять лет получат иностранные граждане в возрасте от одного года до 60 лет; на два года – новорожденные до 12 месяцев; на десять лет – лица старше... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T12:08+0500
2021-06-06T12:08+0500
общество
id-карта
иностранцы
новый закон
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиеев подписал закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", предусматривающий выдачу ID-карт иностранцам, проживающим в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово"."Идентификационная карта выдается иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан, – по достижению ими шестнадцатилетнего возраста или по усмотрению родителей, опекунов (попечителей) – с момента рождения ребенка и до достижения им шестнадцатилетнего возраста", - информируется в законе.Иностранцам в возрасте от одного года до 60 лет выдадут ID-карты сроком на пять лет; новорожденным до 12 месяцев – на два года, лицам старше 60-ти – на десять лет. Отмечается, подданным иностранных государств, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, идентификационная карта оформляется на период, не превышающий срок действия их национальных паспортов.В случае выезда иностранного гражданина или лица без гражданства за рубеж на постоянное жительство, его идентификационная карта аннулируется.Национальные ID-карты начали выдавать в Узбекистане с января 2021 года вместо действующих с 2011 года внутренних биометрических паспортов. Идентификационные карты выдаются сроком на 10 лет. Полноценную замену документов ожидается произвести до 1 января 2030 года.В марте документ приняла законодательная (нижняя) палата парламента, а в апреле его одобрил Сенат. Закон вступил в силу с момента его публикации в СМИ.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/kakie-dokumenty-zamenit-id-karta-razyasnenie-gubdd-mvd-18802119.html
https://uz.sputniknews.ru/20200924/ID-karty-vmesto-pasporta-chto-eto-i-kak-ikh-poluchit-15042787.html
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id-карта, иностранцы, новый закон

Проживающим в Узбекистане иностранцам начнут выдавать национальные ID-карты

12:08 06.06.2021
2725
© УзАТуристы в Узбекистане
Туристы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© УзА
ID-карту на пять лет получат иностранные граждане в возрасте от одного года до 60 лет; на два года – новорожденные до 12 месяцев; на десять лет – лица старше 60-ти.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиеев подписал закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", предусматривающий выдачу ID-карт иностранцам, проживающим в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово".
"Идентификационная карта выдается иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан, – по достижению ими шестнадцатилетнего возраста или по усмотрению родителей, опекунов (попечителей) – с момента рождения ребенка и до достижения им шестнадцатилетнего возраста", - информируется в законе.
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Иностранцам в возрасте от одного года до 60 лет выдадут ID-карты сроком на пять лет; новорожденным до 12 месяцев – на два года, лицам старше 60-ти – на десять лет. Отмечается, подданным иностранных государств, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, идентификационная карта оформляется на период, не превышающий срок действия их национальных паспортов.
В случае выезда иностранного гражданина или лица без гражданства за рубеж на постоянное жительство, его идентификационная карта аннулируется.
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Национальные ID-карты начали выдавать в Узбекистане с января 2021 года вместо действующих с 2011 года внутренних биометрических паспортов. Идентификационные карты выдаются сроком на 10 лет. Полноценную замену документов ожидается произвести до 1 января 2030 года.
В марте документ приняла законодательная (нижняя) палата парламента, а в апреле его одобрил Сенат. Закон вступил в силу с момента его публикации в СМИ.
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