https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-sostoitsya-kontsert-laureatov-premii-nixol-19109802.html
В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"
В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"
Мероприятие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени. 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T10:31+0500
2021-06-06T10:31+0500
2021-06-06T12:15+0500
культура
государственное учреждение "узбекконцерт"
нихол
концерт
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице пройдет концерт лауреатов премии "Нихол", приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Торжественное событие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.Вход абсолютно свободный. Для посещения мероприятия желающим необходимо заранее забронировать место, уточнили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
государственное учреждение "узбекконцерт", нихол, концерт
В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"
10:31 06.06.2021 (обновлено: 12:15 06.06.2021)
Мероприятие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
В столице пройдет концерт лауреатов премии "Нихол", приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает
пресс-служба Минкультуры.
Торжественное событие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.
Вход абсолютно свободный. Для посещения мероприятия желающим необходимо заранее забронировать место, уточнили в министерстве.