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В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"
В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"
Мероприятие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени. 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T10:31+0500
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культура
государственное учреждение "узбекконцерт"
нихол
концерт
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице пройдет концерт лауреатов премии "Нихол", приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Торжественное событие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.Вход абсолютно свободный. Для посещения мероприятия желающим необходимо заранее забронировать место, уточнили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html
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государственное учреждение "узбекконцерт", нихол, концерт

В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"

10:31 06.06.2021 (обновлено: 12:15 06.06.2021)
1381
© Flickr / Ben GreyМикрофон на сцене
Микрофон на сцене - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Flickr / Ben Grey
Мероприятие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице пройдет концерт лауреатов премии "Нихол", приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
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Торжественное событие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.
Вход абсолютно свободный. Для посещения мероприятия желающим необходимо заранее забронировать место, уточнили в министерстве.
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