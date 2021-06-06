https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-sostoitsya-kontsert-laureatov-premii-nixol-19109802.html

В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"

В Ташкенте состоится концерт лауреатов премии "Нихол"

Мероприятие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени. 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T10:31+0500

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культура

государственное учреждение "узбекконцерт"

нихол

концерт

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице пройдет концерт лауреатов премии "Нихол", приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Торжественное событие пройдет на летней площадке дворца искусств "Туркистан" в 19.00 по местному времени.Вход абсолютно свободный. Для посещения мероприятия желающим необходимо заранее забронировать место, уточнили в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html

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государственное учреждение "узбекконцерт", нихол, концерт