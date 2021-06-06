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https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-uzbekistane-uskoryat-praktiku-vnedreniya-torgovye-avtomatov--19110105.html
В Узбекистане ускорят практику внедрения торговых автоматов
В Узбекистане ускорят практику внедрения торговых автоматов
С 1 декабря в республике вводится порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T11:27+0500
2021-06-06T11:37+0500
общество
постановление
предприниматели
бизнес
торговля
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению информационных технологий в выездную торговую деятельность и поддержке субъектов предпринимательства, занимающихся розничной торговой деятельностью посредством торговых автоматов".В соответствии с документом, планируется установить механизм регулирования выездной и розничной торговой деятельности посредством торговых автоматов. По ожиданиям, к данному виду деятельности привлекут большое количество предпринимателей.Кроме того, с 1 декабря внедряется порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной форме. Отмечается, что через эту же систему также можно будет приобрести на электронном аукционе места выездной торговли (за исключением принадлежащих частным собственникам).Как проходит аукционСтартовая цена аукциона устанавливается в размере земельного налога на земельный участок в соответствующем районе (городе). При этом 80% денежных средств, поступивших от реализации через аукцион, перечисляются в местные бюджеты соответствующих районов (городов), а 20% – на специальный расчетный счет Государственного налогового комитета.После полной оплаты победителем аукциона стоимости выездного торгового места, он автоматически получает через АИС К – SAVDO свидетельство с QR-кодом. Таким образом, предприниматель приобретает право пользования данным местом в течение 36 месяцев. При этом заключение договора на пользование выездным торговым местом не требуется.Действия регулятораРаботники органов государственной налоговой службы обязаны проводить разъяснительную работу о необходимости осуществления розничной торговой деятельности с оформлением в АИС К – SAVDO, а также оказывать им практическую помощь в прохождении регистрации в случае первичного выявления выездной торговой деятельности без регистрации в АИС "К – SAVDO".Упрощается работа предпринимателяДля поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность посредством торговых автоматов, не требуется обязательное использование контрольно-кассовой техники. К тому же независимо от вида реализуемых ими товаров и (или) оказываемых услуг, такие юрлица признаются налогоплательщиками в сфере розничной торговли.Отмечается. что под выездной торговлей подразумевается розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами вне стационарных торговых точек с использованием объектов выездной торговли.
https://uz.sputniknews.ru/20200210/V-Uzbekistane-mogut-poyavitsya-avtomaty-po-prodazhe-zolotykh-slitkov-13432866.html
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постановление, предприниматели, бизнес, торговля, узбекистан

В Узбекистане ускорят практику внедрения торговых автоматов

11:27 06.06.2021 (обновлено: 11:37 06.06.2021)
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© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкМодернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Модернизированный вариант плацкартного вагона для поездов дальнего следования - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Sputnik / РИА Новости
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С 1 декабря в республике вводится порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной форме.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению информационных технологий в выездную торговую деятельность и поддержке субъектов предпринимательства, занимающихся розничной торговой деятельностью посредством торговых автоматов".
В соответствии с документом, планируется установить механизм регулирования выездной и розничной торговой деятельности посредством торговых автоматов. По ожиданиям, к данному виду деятельности привлекут большое количество предпринимателей.
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Кроме того, с 1 декабря внедряется порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной форме. Отмечается, что через эту же систему также можно будет приобрести на электронном аукционе места выездной торговли (за исключением принадлежащих частным собственникам).

Как проходит аукцион

Стартовая цена аукциона устанавливается в размере земельного налога на земельный участок в соответствующем районе (городе). При этом 80% денежных средств, поступивших от реализации через аукцион, перечисляются в местные бюджеты соответствующих районов (городов), а 20% – на специальный расчетный счет Государственного налогового комитета.
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После полной оплаты победителем аукциона стоимости выездного торгового места, он автоматически получает через АИС К – SAVDO свидетельство с QR-кодом. Таким образом, предприниматель приобретает право пользования данным местом в течение 36 месяцев. При этом заключение договора на пользование выездным торговым местом не требуется.

Действия регулятора

Работники органов государственной налоговой службы обязаны проводить разъяснительную работу о необходимости осуществления розничной торговой деятельности с оформлением в АИС К – SAVDO, а также оказывать им практическую помощь в прохождении регистрации в случае первичного выявления выездной торговой деятельности без регистрации в АИС "К – SAVDO".

Упрощается работа предпринимателя

Для поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность посредством торговых автоматов, не требуется обязательное использование контрольно-кассовой техники. К тому же независимо от вида реализуемых ими товаров и (или) оказываемых услуг, такие юрлица признаются налогоплательщиками в сфере розничной торговли.
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Отмечается. что под выездной торговлей подразумевается розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами вне стационарных торговых точек с использованием объектов выездной торговли.
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