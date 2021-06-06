https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-uzbekistane-uskoryat-praktiku-vnedreniya-torgovye-avtomatov--19110105.html

В Узбекистане ускорят практику внедрения торговых автоматов

В Узбекистане ускорят практику внедрения торговых автоматов

С 1 декабря в республике вводится порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T11:27+0500

2021-06-06T11:27+0500

2021-06-06T11:37+0500

общество

постановление

предприниматели

бизнес

торговля

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/999/77/9997793_0:25:1016:597_1920x0_80_0_0_33ec2f8b8c8fc4373ce107628b1c09a7.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению информационных технологий в выездную торговую деятельность и поддержке субъектов предпринимательства, занимающихся розничной торговой деятельностью посредством торговых автоматов".В соответствии с документом, планируется установить механизм регулирования выездной и розничной торговой деятельности посредством торговых автоматов. По ожиданиям, к данному виду деятельности привлекут большое количество предпринимателей.Кроме того, с 1 декабря внедряется порядок бесплатной регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе К – SAVDO в электронной форме. Отмечается, что через эту же систему также можно будет приобрести на электронном аукционе места выездной торговли (за исключением принадлежащих частным собственникам).Как проходит аукционСтартовая цена аукциона устанавливается в размере земельного налога на земельный участок в соответствующем районе (городе). При этом 80% денежных средств, поступивших от реализации через аукцион, перечисляются в местные бюджеты соответствующих районов (городов), а 20% – на специальный расчетный счет Государственного налогового комитета.После полной оплаты победителем аукциона стоимости выездного торгового места, он автоматически получает через АИС К – SAVDO свидетельство с QR-кодом. Таким образом, предприниматель приобретает право пользования данным местом в течение 36 месяцев. При этом заключение договора на пользование выездным торговым местом не требуется.Действия регулятораРаботники органов государственной налоговой службы обязаны проводить разъяснительную работу о необходимости осуществления розничной торговой деятельности с оформлением в АИС К – SAVDO, а также оказывать им практическую помощь в прохождении регистрации в случае первичного выявления выездной торговой деятельности без регистрации в АИС "К – SAVDO".Упрощается работа предпринимателяДля поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность посредством торговых автоматов, не требуется обязательное использование контрольно-кассовой техники. К тому же независимо от вида реализуемых ими товаров и (или) оказываемых услуг, такие юрлица признаются налогоплательщиками в сфере розничной торговли.Отмечается. что под выездной торговлей подразумевается розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами вне стационарных торговых точек с использованием объектов выездной торговли.

https://uz.sputniknews.ru/20200210/V-Uzbekistane-mogut-poyavitsya-avtomaty-po-prodazhe-zolotykh-slitkov-13432866.html

https://uz.sputniknews.ru/20191127/Ekspert-rasskazal-komu-pomozhet-perekhod-na-onlayn-kassy-12887435.html

https://uz.sputniknews.ru/20210504/v-uzbekistane-vnedryaetsya-edinyy-katalog-tovarov-i-uslug-18610770.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

постановление, предприниматели, бизнес, торговля, узбекистан