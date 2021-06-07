https://uz.sputniknews.ru/20210607/agmk-v-yanvare-mae-eksportiroval-produktsii-na-4557-mln-19128868.html

АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн

АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн

Среди покупателей — Россия, Казахстан, Афганистан, Китай, Таджикистан, Кыргызстан. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T19:01+0500

2021-06-07T19:01+0500

2021-06-07T19:10+0500

экономика

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в январе-мае экспортировал продукции на общую сумму порядка 455,7 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе предприятия.В частности, за границу было отправлено 2,1 тысячи тонн медных труб (прогноз — около 1,3 тысячи тонн), медного купороса — 6,1 тысячи тонн (прогноз — примерно 2,3 тысячи тонн), серной кислоты — порядка 38,3 тысячи тонн (прогноз — 9,1 тысячи тонн).Выпускаемую АГМК продукцию в январе-мае покупали в том числе Нидерланды, Турция, Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Азербайджан, Кыргызстан, Украина, Польша, Таджикистан, Индонезия, Туркменистан, Афганистан, Китай.

https://uz.sputniknews.ru/20210506/opublikovan-spisok-samyx-doxodnyx-gospredpriyatiy-18631811.html

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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"