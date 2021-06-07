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АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
Среди покупателей — Россия, Казахстан, Афганистан, Китай, Таджикистан, Кыргызстан. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T19:01+0500
2021-06-07T19:10+0500
экономика
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в январе-мае экспортировал продукции на общую сумму порядка 455,7 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе предприятия.В частности, за границу было отправлено 2,1 тысячи тонн медных труб (прогноз — около 1,3 тысячи тонн), медного купороса — 6,1 тысячи тонн (прогноз — примерно 2,3 тысячи тонн), серной кислоты — порядка 38,3 тысячи тонн (прогноз — 9,1 тысячи тонн).Выпускаемую АГМК продукцию в январе-мае покупали в том числе Нидерланды, Турция, Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Азербайджан, Кыргызстан, Украина, Польша, Таджикистан, Индонезия, Туркменистан, Афганистан, Китай.
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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн

19:01 07.06.2021 (обновлено: 19:10 07.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Patrick HendryМеталлические трубы
Металлические трубы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© CC0 / Unsplash / Patrick Hendry
Среди покупателей — Россия, Казахстан, Афганистан, Китай, Таджикистан, Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в январе-мае экспортировал продукции на общую сумму порядка 455,7 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе предприятия.
"Прогнозный показатель выполнен на 147,8 процента, темп роста достиг 170,7 процента", — говорится в публикации на сайте АГМК.
В частности, за границу было отправлено 2,1 тысячи тонн медных труб (прогноз — около 1,3 тысячи тонн), медного купороса — 6,1 тысячи тонн (прогноз — примерно 2,3 тысячи тонн), серной кислоты — порядка 38,3 тысячи тонн (прогноз — 9,1 тысячи тонн).
Цемента было продано за рубеж 64,6 тысячи тонн (темп роста — 126,3 процента), портландцемента — около 3,2 тысячи тонн (темп роста — 182,6 процента).
Выпускаемую АГМК продукцию в январе-мае покупали в том числе Нидерланды, Турция, Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Азербайджан, Кыргызстан, Украина, Польша, Таджикистан, Индонезия, Туркменистан, Афганистан, Китай.
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