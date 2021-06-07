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Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
По оценке Института стратегических и межрегиональных исследований, в Центральной Азии сохраняются трансграничные вызовы и угрозы, связанные с изменением... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T15:41+0500
2021-06-07T15:41+0500
общество
климат
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Страны Центральной Азии должны разработать региональную стратегию по вопросам адаптации к изменениям климата, считает заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов.Неъматов на минувшей неделе принял участие в конференции "Новые точки роста дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан". Мероприятие прошло в Душанбе.Эксперт полагает, что такая стратегия позволит, с одной стороны, наладить диалог между странами по смягчению последствий изменения климата, с другой — разработать меры по ускоренному внедрению ресурсосберегающих технологий, агроинноваций, обеспечивающих повышение урожайности и адаптацию сельскохозяйственных культур к новым климатическим условиям.По оценке ИСМИ, в регионе сохраняются трансграничные вызовы и угрозы, связанные с изменением климата. В частности, стихийные бедствия в странах Центральной Азии ежегодно приводят к потерям до десяти миллиардов долларов и ухудшению положения трех миллионов жителей региона, более половины из которых проживают в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/k-chemu-mojet-privesti-poteplenie-v-tsa--otvet-eksperta-18851529.html
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климат, центральная азия

Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию

15:41 07.06.2021
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© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURIЗасуха
Засуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
По оценке Института стратегических и межрегиональных исследований, в Центральной Азии сохраняются трансграничные вызовы и угрозы, связанные с изменением климата.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Страны Центральной Азии должны разработать региональную стратегию по вопросам адаптации к изменениям климата, считает заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов.
Неъматов на минувшей неделе принял участие в конференции "Новые точки роста дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан". Мероприятие прошло в Душанбе.
"В целях снижения негативного воздействия изменения климата необходимо приступить к разработке региональной стратегии по вопросам адаптации к изменениям климата", — сказал Неъматов.
Эксперт полагает, что такая стратегия позволит, с одной стороны, наладить диалог между странами по смягчению последствий изменения климата, с другой — разработать меры по ускоренному внедрению ресурсосберегающих технологий, агроинноваций, обеспечивающих повышение урожайности и адаптацию сельскохозяйственных культур к новым климатическим условиям.
По оценке ИСМИ, в регионе сохраняются трансграничные вызовы и угрозы, связанные с изменением климата. В частности, стихийные бедствия в странах Центральной Азии ежегодно приводят к потерям до десяти миллиардов долларов и ухудшению положения трех миллионов жителей региона, более половины из которых проживают в Узбекистане.
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