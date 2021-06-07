https://uz.sputniknews.ru/20210607/kak-izbavitsya-ot-navyazchivoy-reklamy-po-telefonu--layfxaki-19121616.html

Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки

Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки

Есть несколько способов, которые помогут рекламщикам забыть ваш номер телефона. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Зачастую мошенники атакуют спамом и рекламой по телефону. Кажется, что избавиться от этого невозможно.Однако способ все же есть. Он работает не всегда, но по меньшей мере в 50% случаев действует.В этом случае компания будет обязана отреагировать и отписать. Если же звонки продолжаются, на помощь приходит вторая мера — жалоба в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). Как правило, после этого "телефонная атака" прекращается. Также эксперт призвал внимательно проверить настройки в смартфоне и отключить ненужные всплывающие сообщения от приложений. Это обеспечит защиту личных данных и избавит от дополнительной рекламы.Кроме того, не стоит забывать о специальных приложениях-блокировщиках, функция которых — бороться с рекламой. Правда, перед установкой следует убедиться, что приложение не является вирусным.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/sposoby-obmana-po-telefonu--osteregaytes-moshennikov-19061800.html

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реклама, телефон, телефонный разговор, мобильный телефон