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Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
Есть несколько способов, которые помогут рекламщикам забыть ваш номер телефона. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T13:11+0500
2021-06-07T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Зачастую мошенники атакуют спамом и рекламой по телефону. Кажется, что избавиться от этого невозможно.Однако способ все же есть. Он работает не всегда, но по меньшей мере в 50% случаев действует.В этом случае компания будет обязана отреагировать и отписать. Если же звонки продолжаются, на помощь приходит вторая мера — жалоба в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). Как правило, после этого "телефонная атака" прекращается. Также эксперт призвал внимательно проверить настройки в смартфоне и отключить ненужные всплывающие сообщения от приложений. Это обеспечит защиту личных данных и избавит от дополнительной рекламы.Кроме того, не стоит забывать о специальных приложениях-блокировщиках, функция которых — бороться с рекламой. Правда, перед установкой следует убедиться, что приложение не является вирусным.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/sposoby-obmana-po-telefonu--osteregaytes-moshennikov-19061800.html
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реклама, телефон, телефонный разговор, мобильный телефон

Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки

13:11 07.06.2021
544
© СС0 / Unsplash / Braxton ApanaТелефонный звонок
Телефонный звонок - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© СС0 / Unsplash / Braxton Apana
Есть несколько способов, которые помогут рекламщикам забыть ваш номер телефона.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Зачастую мошенники атакуют спамом и рекламой по телефону. Кажется, что избавиться от этого невозможно.
Однако способ все же есть. Он работает не всегда, но по меньшей мере в 50% случаев действует.
"Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам не интересны или уже не актуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки", — рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
В этом случае компания будет обязана отреагировать и отписать.
Если же звонки продолжаются, на помощь приходит вторая мера — жалоба в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). Как правило, после этого "телефонная атака" прекращается.
Также эксперт призвал внимательно проверить настройки в смартфоне и отключить ненужные всплывающие сообщения от приложений. Это обеспечит защиту личных данных и избавит от дополнительной рекламы.
Кроме того, не стоит забывать о специальных приложениях-блокировщиках, функция которых — бороться с рекламой. Правда, перед установкой следует убедиться, что приложение не является вирусным.
Телефон, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Общество
Топ-5 способов обмана по телефону — остерегайтесь мошенников
3 июня, 18:00
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