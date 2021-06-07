https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html

Приняты новые требования к трудовым мигрантам в России — какие?

Приняты новые требования к трудовым мигрантам в России — какие?

Отмечается, что для тех, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, эти требования вполне выполнимы. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T09:24+0500

2021-06-07T09:24+0500

2021-06-07T11:02+0500

россия

экзамены

трудовые мигранты

работа

история

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В понедельник, 7 июня, вступило в силу постановление правительства России, регулирующее правовое положение иностранцев в стране.Документ закрепил ряд требований, которые трудовые мигранты теперь обязаны соблюдать.Так, например, приезжие должны знать наиболее значимые факты из российской истории, а также столицу, крупнейшие города и праздники страны. Это одно из условий для мигрантов, чтобы успешно сдать экзамен и получить сертификат на работу в России.Те, кто хочет пойти дальше и получить вид на жительство (ВНЖ), должны знать еще больше — хронологическую последовательность исторических событий и видных культурных и научных деятелей страны. Речь идет о периоде Российской империи, СССР и современной России.Кроме того, необходимо, чтобы мигрант знал российские законы, добавил эксперт. Особенно это касается раздела, связанного с нарушениями со стороны иностранцев и санкциями, которые за это предусмотрены.Волох убежден, что новые требования не сильно усложнят экзамены для иностранцев. По его словам, те, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, вполне справятся. "Во многих зарубежных государствах требования для иностранных граждан примерно такие же. Учитывался опыт зарубежных государств", — подчеркнул Волох.

https://uz.sputniknews.ru/20210529/pravitelstvennaya-delegatsiya-uzbekistana-obexala-vsyu-rossiyu--chem-pomogayut-migrantam-18969780.html

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экзамены, трудовые мигранты, работа, история