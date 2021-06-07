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Приняты новые требования к трудовым мигрантам в России — какие?
Приняты новые требования к трудовым мигрантам в России — какие?
Отмечается, что для тех, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, эти требования вполне выполнимы. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T09:24+0500
2021-06-07T11:02+0500
россия
экзамены
трудовые мигранты
работа
история
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В понедельник, 7 июня, вступило в силу постановление правительства России, регулирующее правовое положение иностранцев в стране.Документ закрепил ряд требований, которые трудовые мигранты теперь обязаны соблюдать.Так, например, приезжие должны знать наиболее значимые факты из российской истории, а также столицу, крупнейшие города и праздники страны. Это одно из условий для мигрантов, чтобы успешно сдать экзамен и получить сертификат на работу в России.Те, кто хочет пойти дальше и получить вид на жительство (ВНЖ), должны знать еще больше — хронологическую последовательность исторических событий и видных культурных и научных деятелей страны. Речь идет о периоде Российской империи, СССР и современной России.Кроме того, необходимо, чтобы мигрант знал российские законы, добавил эксперт. Особенно это касается раздела, связанного с нарушениями со стороны иностранцев и санкциями, которые за это предусмотрены.Волох убежден, что новые требования не сильно усложнят экзамены для иностранцев. По его словам, те, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, вполне справятся. "Во многих зарубежных государствах требования для иностранных граждан примерно такие же. Учитывался опыт зарубежных государств", — подчеркнул Волох.
https://uz.sputniknews.ru/20210529/pravitelstvennaya-delegatsiya-uzbekistana-obexala-vsyu-rossiyu--chem-pomogayut-migrantam-18969780.html
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экзамены, трудовые мигранты, работа, история

Приняты новые требования к трудовым мигрантам в России — какие?

09:24 07.06.2021 (обновлено: 11:02 07.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Josue Isai Ramos FigueroaТрудовые мигранты, иллюстративное фото
Трудовые мигранты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© СС0 / Unsplash / Josue Isai Ramos Figueroa
Отмечается, что для тех, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, эти требования вполне выполнимы.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В понедельник, 7 июня, вступило в силу постановление правительства России, регулирующее правовое положение иностранцев в стране.
Документ закрепил ряд требований, которые трудовые мигранты теперь обязаны соблюдать.
Так, например, приезжие должны знать наиболее значимые факты из российской истории, а также столицу, крупнейшие города и праздники страны. Это одно из условий для мигрантов, чтобы успешно сдать экзамен и получить сертификат на работу в России.
Те, кто хочет пойти дальше и получить вид на жительство (ВНЖ), должны знать еще больше — хронологическую последовательность исторических событий и видных культурных и научных деятелей страны. Речь идет о периоде Российской империи, СССР и современной России.

"Безусловно, позиция, что иностранный гражданин, который будет осуществлять трудовую деятельность в России, должен владеть навыками бытового общения, в частности, уметь обратиться в полицейский орган, обратиться в медицинское учреждение, в магазин зайти. То, что это прописано в соответствующей норме, — абсолютно правильно, такая норма нужна. Также нужна норма, предусматривающая, что иностранный гражданин должен знать историю", — считает профессор ГУУ, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.

Кроме того, необходимо, чтобы мигрант знал российские законы, добавил эксперт. Особенно это касается раздела, связанного с нарушениями со стороны иностранцев и санкциями, которые за это предусмотрены.
Волох убежден, что новые требования не сильно усложнят экзамены для иностранцев.
По его словам, те, кто хочет работать в России или получить ВНЖ, вполне справятся.
"Во многих зарубежных государствах требования для иностранных граждан примерно такие же. Учитывался опыт зарубежных государств", — подчеркнул Волох.
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