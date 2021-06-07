https://uz.sputniknews.ru/20210607/postuplenie-za-10-tysyach-v-tashkente-predotvratili-fakt-moshennichestva-19126575.html
Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
Злоумышленник требовал 10 тысяч долларов, обещая устроить поступление в ТГЮУ через "надежных высокопоставленных знакомых". 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T17:10+0500
2021-06-07T17:10+0500
2021-06-07T17:10+0500
происшествия
ташкентский государственный юридический университет
поступление
взятка
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Оперативники предотвратили очередной факт мошенничества в столице. Неизвестный пообещал поступление в Ташкентский государственный юридический университет за крупную сумму денег.Договаривался злоумышленник с родным дядей потенциального студента, однако детали сделки стали известны и сотрудникам Яккасарайского районного отделения Департамента при Генпрокуратуре, а также их коллегам из МВД. В итоге мошенника задержали в момент получения взятки.Выяснилось, что он требовал 10 тысяч долларов, обещая устроить поступление в ТГЮУ через "надежных высокопоставленных знакомых". По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 168 ("Мошенничество") и 28,211 ("Дача взятки") УК РУз, ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/chist-na-ruku-v-uzbekistane-chinovnik-poluchil-premiyu-10-mln-sumov-za-otkaz-ot-vzyatki-17978648.html
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ташкентский государственный юридический университет, поступление, взятка
Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
Злоумышленник требовал 10 тысяч долларов, обещая устроить поступление в ТГЮУ через "надежных высокопоставленных знакомых".
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Оперативники предотвратили очередной факт мошенничества в столице. Неизвестный пообещал поступление в Ташкентский государственный юридический университет за крупную сумму денег.
Договаривался злоумышленник с родным дядей потенциального студента, однако детали сделки стали известны и сотрудникам Яккасарайского районного отделения Департамента при Генпрокуратуре, а также их коллегам из МВД.
В итоге мошенника задержали в момент получения взятки.
Выяснилось, что он требовал 10 тысяч долларов, обещая устроить поступление в ТГЮУ через "надежных высокопоставленных знакомых".
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 168 ("Мошенничество") и 28,211 ("Дача взятки") УК РУз, ведется следствие.