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Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями — реакция Елизаветы II
Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями — реакция Елизаветы II
Роды прошли в пятницу, 4 июня, в Санта-Барбаре (Калифорния, США) — именно там сейчас живет супружеская чета. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T10:50+0500
2021-06-07T10:50+0500
в мире
елизавета ii
королевская семья
меган маркл
принц гарри
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь.Об этом сообщается на сайте благотворительного проекта Archewell."Лилибет" — именно так называют в кругу семьи британскую королеву Елизавету II. Этим жестом Гарри показал теплое отношение к своей бабушке."Диана" — это второе имя было дано девочке в память о принцессе Диане, матери принцев Уильяма и Гарри.Роды прошли в пятницу, 4 июня, в Санта-Барбаре (Калифорния, США). Именно там сейчас живут герцог и герцогиня Сассекские. У пары подрастает 2-летний сын Арчи.Королева Елизавета II уже отреагировала на новость о рождении своей 11-й правнучки. По этому случаю Букингемский дворец выпустил заявление.В нем говорится, что члены королевской семьи "были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады". К поздравлениям присоединились отец Гарри — принц Чарльз — вместе с супругой Камиллой, а также брат — принц Уильям — вместе с женой Кейт Миддлтон.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Eto-obrushenie-dekoratsiy-Zakharova-o-skandalnom-intervyu-printsa-Garri-i-Megan-Markl-16153285.html
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елизавета ii, королевская семья, меган маркл, принц гарри

Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями — реакция Елизаветы II

10:50 07.06.2021
256
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVASМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Роды прошли в пятницу, 4 июня, в Санта-Барбаре (Калифорния, США) — именно там сейчас живет супружеская чета.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь.
Об этом сообщается на сайте благотворительного проекта Archewell.
Новорожденной дали необычное имя — Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь двух самых важных женщин в королевской семье.
"Лилибет" — именно так называют в кругу семьи британскую королеву Елизавету II. Этим жестом Гарри показал теплое отношение к своей бабушке.
"Диана" — это второе имя было дано девочке в память о принцессе Диане, матери принцев Уильяма и Гарри.
Роды прошли в пятницу, 4 июня, в Санта-Барбаре (Калифорния, США). Именно там сейчас живут герцог и герцогиня Сассекские. У пары подрастает 2-летний сын Арчи.
Королева Елизавета II уже отреагировала на новость о рождении своей 11-й правнучки. По этому случаю Букингемский дворец выпустил заявление.
В нем говорится, что члены королевской семьи "были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады".
К поздравлениям присоединились отец Гарри — принц Чарльз — вместе с супругой Камиллой, а также брат — принц Уильям — вместе с женой Кейт Миддлтон.
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