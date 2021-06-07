https://uz.sputniknews.ru/20210607/samarkand-stal-pervym-zelenym-gorodom-v-uzbekistane-po-programme-ebrr-19123933.html
Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
ЕБРР инвестирует средства в проект по запуску электрических автобусов в Самарканде и в разработку плана действий по озеленению города. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T14:42+0500
2021-06-07T14:42+0500
2021-06-07T14:42+0500
экономика
меморандум
подписание документов
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
самарканд
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Самарканд стал первым городом Узбекистана, присоединившимся к программе ЕБРР "Зеленые города", стоимостью 3 млрд евро, сообщили в пресс-службе европейского финучреждения.Теперь городу предстоит улучшить планирование устойчивого развития и разработать индивидуальную программу озеленения для решения экологических проблем, говорится в меморандуме о взаимопонимании. Документ подписали сегодня во время визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка в республику.Этот шаг, по мнению экспертов ЕБРР, приблизил Узбекистан к достижению углеродной нейтральности к 2050 году.ЕБРР окажет финансовую поддержку в запуске электрических автобусов в Самарканде. Средства будут инвестированы также в разработку плана действий по озеленению города.
https://uz.sputniknews.ru/20210225/Kogda-v-Bukhare-zatsvetut-svezhevysazhennye-derevya-16069808.html
самарканд
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меморандум, подписание документов, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), самарканд
Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
ЕБРР инвестирует средства в проект по запуску электрических автобусов в Самарканде и в разработку плана действий по озеленению города.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Самарканд стал первым городом Узбекистана, присоединившимся к программе ЕБРР "Зеленые города", стоимостью 3 млрд евро, сообщили
в пресс-службе европейского финучреждения.
Теперь городу предстоит улучшить планирование устойчивого развития и разработать индивидуальную программу озеленения для решения экологических проблем, говорится в меморандуме о взаимопонимании. Документ подписали сегодня во время визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка в республику.
Этот шаг, по мнению экспертов ЕБРР, приблизил Узбекистан к достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
ЕБРР окажет финансовую поддержку в запуске электрических автобусов в Самарканде. Средства будут инвестированы также в разработку плана действий по озеленению города.