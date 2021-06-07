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Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
Всего за пять месяцев за рубеж по контрактам отправились 17350 граждан республики. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T17:57+0500
2021-06-07T18:33+0500
миграция
трудовые мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Более 15 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики.Также 1795 граждан получили работу в Казахстане, 420 — в Южной Корее, еще семеро – в ОАЭ. По данным ведомства, за пять месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали 17350 узбекистанцев."Проведены переговоры с 259 потенциальными работодателями и кадровыми агентствами на внешнем рынке труда, в которых выявлено 64 808 вакансии", — добавили в пресс-службе. Также заключены соглашения о сотрудничестве с 33 диаспорами узбекистанцев за рубежом, в том числе с 25 — в РФ, по вопросам законного трудоустройства соотечественников.Ранее пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса сообщала, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6 процента от общего числа выехавших на заработки за рубеж) отправились трудиться за границу в рамках оргнабора.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html
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трудовые мигранты, узбекистан

Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года

17:57 07.06.2021 (обновлено: 18:33 07.06.2021)
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© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Всего за пять месяцев за рубеж по контрактам отправились 17350 граждан республики.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Более 15 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики.

"В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-мае осуществлен организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 15126 граждан Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

Также 1795 граждан получили работу в Казахстане, 420 — в Южной Корее, еще семеро – в ОАЭ. По данным ведомства, за пять месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали 17350 узбекистанцев.
"Проведены переговоры с 259 потенциальными работодателями и кадровыми агентствами на внешнем рынке труда, в которых выявлено 64 808 вакансии", — добавили в пресс-службе.
Также заключены соглашения о сотрудничестве с 33 диаспорами узбекистанцев за рубежом, в том числе с 25 — в РФ, по вопросам законного трудоустройства соотечественников.
Трудовые мигранты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
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Ранее пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса сообщала, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6 процента от общего числа выехавших на заработки за рубеж) отправились трудиться за границу в рамках оргнабора.
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