https://uz.sputniknews.ru/20210607/skolko-uzbekistantsev-uexali-rabotat-v-rossiyu-s-nachala-goda-19127470.html

Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года

Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года

Всего за пять месяцев за рубеж по контрактам отправились 17350 граждан республики. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T17:57+0500

2021-06-07T17:57+0500

2021-06-07T18:33+0500

миграция

трудовые мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Более 15 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости республики.Также 1795 граждан получили работу в Казахстане, 420 — в Южной Корее, еще семеро – в ОАЭ. По данным ведомства, за пять месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали 17350 узбекистанцев."Проведены переговоры с 259 потенциальными работодателями и кадровыми агентствами на внешнем рынке труда, в которых выявлено 64 808 вакансии", — добавили в пресс-службе. Также заключены соглашения о сотрудничестве с 33 диаспорами узбекистанцев за рубежом, в том числе с 25 — в РФ, по вопросам законного трудоустройства соотечественников.Ранее пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса сообщала, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6 процента от общего числа выехавших на заработки за рубеж) отправились трудиться за границу в рамках оргнабора.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html

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трудовые мигранты, узбекистан