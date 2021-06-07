https://uz.sputniknews.ru/20210607/uzairports-ischet-arendatorov-dlya-tashkentskogo-aeroporta-19131165.html

UzAirports ищет арендаторов для ташкентского аэропорта

UzAirports ищет арендаторов для ташкентского аэропорта

Ранее компания стала управляющей всех аэропортов страны. Как ожидается, это поможет наладить работу в воздушных гаванях. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

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аренда

общество

uzbekistan airports

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. АО "Uzbekistan Airports" заявила о намерении наладить сотрудничество с бизнес-партнерами по оказанию неавиационных услуг.Ранее стало известно, что UzAirports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами республики. Рассматриваются следующие виды деятельности:

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аренда, uzbekistan airports, аэропорт ташкента