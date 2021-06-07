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UzAirports ищет арендаторов для ташкентского аэропорта
UzAirports ищет арендаторов для ташкентского аэропорта
Ранее компания стала управляющей всех аэропортов страны. Как ожидается, это поможет наладить работу в воздушных гаванях. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T21:28+0500
2021-06-07T21:29+0500
аренда
общество
uzbekistan airports
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. АО "Uzbekistan Airports" заявила о намерении наладить сотрудничество с бизнес-партнерами по оказанию неавиационных услуг.Ранее стало известно, что UzAirports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами республики. Рассматриваются следующие виды деятельности:
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аренда, uzbekistan airports, аэропорт ташкента

UzAirports ищет арендаторов для ташкентского аэропорта

21:28 07.06.2021 (обновлено: 21:29 07.06.2021)
662
© CC0 / Unsplash / Drew GrahamКафе в аэропорту
Кафе в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© CC0 / Unsplash / Drew Graham
Ранее компания стала управляющей всех аэропортов страны. Как ожидается, это поможет наладить работу в воздушных гаванях.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. АО "Uzbekistan Airports" заявила о намерении наладить сотрудничество с бизнес-партнерами по оказанию неавиационных услуг.
Ранее стало известно, что UzAirports подписала договоры на управление всеми международными аэропортами республики.

"АО Uzbekistan Airports приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурентных процедурах на право заключения договоров аренды в сегментах неавиационной деятельности в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Рассматриваются следующие виды деятельности:
общественное питание;
вендинг;
аптека;
упаковка и хранение багажа;
продажа товаров народного промысла и национальной гастрономии, ювелирных изделий, тревел-направления.
110000
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