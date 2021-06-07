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В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
В некоторых районах показатель преступности увеличился, а в большинстве остался на прежнем уровне. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T14:02+0500
2021-06-07T14:02+0500
2021-06-07T14:04+0500
происшествия
ташкентская область
задержание
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкентской области рассказали о результатах работы по предупреждению правонарушений и преступности. Инспекторы профилактики Ташкентской области задержали 27 разыскиваемых граждан, а четверых пропавших без вести нашли и вернули домой. При этом около тысячи человек с диагнозом "алкоголизм" принудительно поместили в лечебно-профилактические учреждения. Такое решение принято для создания в махалле здоровой обстановки, подчеркнули в ГУВД.Кроме того, выявлено 16 случаев нарушения правил использования охотничьего и огнестрельного оружия.В результате предпринятых мер в половине из 1 048 махаллей Ташкентской области не зафиксировано ни одно преступление. Однако в некоторых районах показатель преступности увеличился, а в большинстве остался на прежнем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20210529/gorkiy-urok-tragedii-v-kazani-v-uzbekistane-reshili-dorabotat-zakon-ob-orujii-18975319.html
ташкентская область
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ташкентская область, задержание
В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
14:02 07.06.2021 (обновлено: 14:04 07.06.2021)
В некоторых районах показатель преступности увеличился, а в большинстве остался на прежнем уровне.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В ГУВД Ташкентской области рассказали
о результатах работы по предупреждению правонарушений и преступности. Инспекторы профилактики Ташкентской области задержали 27 разыскиваемых граждан, а четверых пропавших без вести нашли и вернули домой.
При этом около тысячи человек с диагнозом "алкоголизм" принудительно поместили в лечебно-профилактические учреждения. Такое решение принято для создания в махалле здоровой обстановки, подчеркнули в ГУВД.
Кроме того, выявлено 16 случаев нарушения правил использования охотничьего и огнестрельного оружия.
В результате предпринятых мер в половине из 1 048 махаллей Ташкентской области не зафиксировано ни одно преступление. Однако в некоторых районах показатель преступности увеличился, а в большинстве остался на прежнем уровне.