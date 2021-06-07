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https://uz.sputniknews.ru/20210607/zelenskiy-unichtojaet-oligarxov-19116341.html
Зеленский уничтожает олигархов
Зеленский уничтожает олигархов
В настоящий момент, Украина — страна тотального беззакония, и это нужно понимать, пишет колумнист РИА Новости Валерий Михайлов. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T10:24+0500
2021-06-07T10:24+0500
сми
запад
олигарх
колумнисты
владимир зеленский
украина
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На днях от имени Владимира Зеленского в Верховной раде был зарегистрирован, а днем позже обнародован законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".Это тот законопроект, о разработке которого Зеленский заявил 15 апреля, по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО): "Я предложил СНБО и офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый &lt;…&gt; фундаментальный законопроект о статусе олигархов".Подавалась эта идея под хорошо скармливаемым электорату соусом снижения влияния олигархов на политику и превращения их в обычных бизнесменов.Но на самом деле он не совсем о борьбе с олигархами. Пять-десять человек, которые реально являются таковыми на Украине, от принятия закона практически не пострадают — по крайней мере на первых порах. Пострадать могут представители бизнеса средней руки. В выигрыше в краткосрочной перспективе окажутся Зеленский и его окружение. Но вот в более отдаленной перспективе этот закон сыграет на руку внешним кураторам и транснациональным компаниям, интересы которых они представляют. Они и являются его главными бенефициарами.В законопроекте олигархом определено физическое лицо, которое соответствует минимум трем из четырех признаков:1) принимает участие в политической жизни;2) имеет значительное влияние на СМИ;3) является на момент принятия закона конечным собственником (контролером) субъекта хозяйствования — монополиста;4) имеет активы подтвержденной стоимостью свыше миллиона прожиточных минимумов (79,5 миллиона долларов).Формально триединство возможностей (политическое влияние, контроль над СМИ и наличие капитала) человека, которого принято считать олигархом в наше время, сохранено. Но определение размера активов дает понять, что законопроект не об олигархах. Причем большинство из них занимались не бизнесом, а карьерой в прокуратуре, СБУ или органах исполнительной власти. Но под колпак закона попадут не они, а те, кто имеет очень средний по европейским меркам бизнес, пытаясь что-то производить.Участие в политической жизни трактуется максимально широко. Прямое участие — это президент, народные депутаты, главы центральных органов власти, а также СБУ, Генеральной прокуратуры и Национального банка. А вот косвенное — интереснее:— наличие связи с людьми, имеющими прямое участие;— занятие должности в руководстве политической партией;— финансирование любой политической деятельности (от партий до митингов).А чтобы расширить понятие "влияние на СМИ", авторы пошли на введение специального понятия "контролер". Таковым является "лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность СМИ непосредственно или через других лиц, &lt;...&gt; или независимо от статуса бенефициара осуществлять такое влияние".Понятно, что доказать соответствие человека любому из трех приведенных критериев в нормальных условиях было бы сложно. Как, например, точно оценить размер активов, если акции не обращаются на рынке, а какая-то их часть оформлена на поставных лиц? То же самое и с участием в политической жизни или контролем над СМИ.Но это в нормальных условиях, а на Украине Зеленского есть СНБО, которое будет своим решением определять, соответствует ли человек трем критериям. Доказывать ничего не надо. То есть сам закон является ширмой для узаконивания действий СНБО — органа, который приобретает все больше признаков хунты. Разве что состоящей не из военных, а из клоунов.Ну и о последствиях признания олигархом. В рабочих проектах, которые сливались в СМИ, главным было обязательное отлучение олигарха от владения или контроля над СМИ. Но в итоге эта норма из законопроекта выпала — то есть по этому пункту с настоящими олигархами произошел договорняк.Осталось же:1. Запрет делать взносы в поддержку политических партий. Никто и сейчас не делает это прямо, обойти запрет будет несложно.2. Запрет участвовать в "большой приватизации". Скорее всего, его тоже можно будет обойти. Если же будут созданы препоны, которые этого не позволят, то с учетом запрета на участие в приватизации для российских юридических и физических лиц государственные активы либо вообще не будут проданы, либо будут проданы за копейки.3. Обязанность подавать декларации наряду с чиновниками. Неприятно, немного унизительно, но с учетом юридических служб олигархов — не проблема.4. Чиновники, непублично контактирующие с олигархами, должны будут подавать декларацию о каждом таком контакте. Это вообще анекдот в условиях, когда все окружение Зеленского и его самого регулярно ловят на таких контактах. То есть настоящие олигархи особо не пострадают. Их фамилии для всех и так ассоциируются с понятием "олигарх". От того, что это звание за ними закрепят юридически, на данный момент им не будет ни холодно ни жарко. Другое дело, что в будущем в закон можно вносить изменения. К примеру, в прошлом году на Украине был принят закон о рынке земли, который прямо запрещал ее продажу иностранцам. Но уже в этом внешние кураторы добились внесения в него схем, позволяющих это делать.А вот бизнесмены средней руки, фамилии которых окажутся рядом с миллиардерами, вряд ли обрадуются такому соседству. Прежде всего им будет сложно де-юре выполнять все требования закона. Надо понимать, что Украина — страна тотального беззакония. И, например, отсутствие контакта такого бизнесмена с чиновниками приведет к тому, что бизнеса у него очень скоро не станет. Их-то на первых порах окружение Зеленского и планирует максимально "обилечивать".В России деолигархизация произошла в начале 2000-х годов, прежде всего путем отлучения олигархов от федеральных СМИ. Карманные партии тоже прекратили существование. Разумеется, сверхбогатые и влиятельные люди никуда не делись, но они потеряли возможность навязывать свои интересы силой. Параллельно государство постепенно выходило из-под внешней зависимости.Например, ставленник Сороса Томаш Фиала только за последние полтора месяца скупил три влиятельных экономических СМИ.Кроме СМИ, у Запада есть целая армия грантоедов — по сути, иностранных агентов, которые прямо выражают интересы своих покровителей. Причем не только в информационном пространстве, но и в органах законодательной и исполнительной власти. Кстати, все они в бурном восторге от возможного принятия закона. В таких условиях (без курса на суверенитет и закона об иностранных агентах) принятие закона об олигархах в любой редакции означает в долгосрочной перспективе все большее колониальное закабаление страны.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210602/zelenskiy-prigotovil-vashingtonu-i-bryusselyu-schedryy-podarok-19044360.html
https://uz.sputniknews.ru/20210520/dva-goda-zelenskogo-u-vlasti--luchshee-chto-moglo-sluchitsya-s-ukrainoy-18816711.html
https://uz.sputniknews.ru/20210522/zelenskiy-obyavil-krestovyy-poxod-protiv-kolomoyskogo-i-firtasha-18854911.html
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Валерий Михайлов
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сми, запад, олигарх, владимир зеленский, украина

Зеленский уничтожает олигархов

10:24 07.06.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Стрингер
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Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
В настоящий момент, Украина — страна тотального беззакония, и это нужно понимать, пишет колумнист РИА Новости Валерий Михайлов.
На днях от имени Владимира Зеленского в Верховной раде был зарегистрирован, а днем позже обнародован законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Это тот законопроект, о разработке которого Зеленский заявил 15 апреля, по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО): "Я предложил СНБО и офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый <…> фундаментальный законопроект о статусе олигархов".
Подавалась эта идея под хорошо скармливаемым электорату соусом снижения влияния олигархов на политику и превращения их в обычных бизнесменов.
Но на самом деле он не совсем о борьбе с олигархами. Пять-десять человек, которые реально являются таковыми на Украине, от принятия закона практически не пострадают — по крайней мере на первых порах.
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Пострадать могут представители бизнеса средней руки. В выигрыше в краткосрочной перспективе окажутся Зеленский и его окружение. Но вот в более отдаленной перспективе этот закон сыграет на руку внешним кураторам и транснациональным компаниям, интересы которых они представляют. Они и являются его главными бенефициарами.
В законопроекте олигархом определено физическое лицо, которое соответствует минимум трем из четырех признаков:
1) принимает участие в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на СМИ;
3) является на момент принятия закона конечным собственником (контролером) субъекта хозяйствования — монополиста;
4) имеет активы подтвержденной стоимостью свыше миллиона прожиточных минимумов (79,5 миллиона долларов).
Формально триединство возможностей (политическое влияние, контроль над СМИ и наличие капитала) человека, которого принято считать олигархом в наше время, сохранено. Но определение размера активов дает понять, что законопроект не об олигархах.
В стране, в которой, по оценкам украинского Forbes, восемь человек имеют активы более чем на миллиард долларов, а еще несколько человек к миллиарду подбираются, считать олигархами людей с активами в 80 миллионов долларов нелепо. Таких людей на Украине тысячи.
Причем большинство из них занимались не бизнесом, а карьерой в прокуратуре, СБУ или органах исполнительной власти. Но под колпак закона попадут не они, а те, кто имеет очень средний по европейским меркам бизнес, пытаясь что-то производить.
Участие в политической жизни трактуется максимально широко. Прямое участие — это президент, народные депутаты, главы центральных органов власти, а также СБУ, Генеральной прокуратуры и Национального банка.
А вот косвенное — интереснее:
— наличие связи с людьми, имеющими прямое участие;
— занятие должности в руководстве политической партией;
— финансирование любой политической деятельности (от партий до митингов).
А чтобы расширить понятие "влияние на СМИ", авторы пошли на введение специального понятия "контролер". Таковым является "лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность СМИ непосредственно или через других лиц, <...> или независимо от статуса бенефициара осуществлять такое влияние".
Понятно, что доказать соответствие человека любому из трех приведенных критериев в нормальных условиях было бы сложно. Как, например, точно оценить размер активов, если акции не обращаются на рынке, а какая-то их часть оформлена на поставных лиц? То же самое и с участием в политической жизни или контролем над СМИ.
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Но это в нормальных условиях, а на Украине Зеленского есть СНБО, которое будет своим решением определять, соответствует ли человек трем критериям. Доказывать ничего не надо. То есть сам закон является ширмой для узаконивания действий СНБО — органа, который приобретает все больше признаков хунты. Разве что состоящей не из военных, а из клоунов.
Ну и о последствиях признания олигархом. В рабочих проектах, которые сливались в СМИ, главным было обязательное отлучение олигарха от владения или контроля над СМИ. Но в итоге эта норма из законопроекта выпала — то есть по этому пункту с настоящими олигархами произошел договорняк.
Осталось же:
1. Запрет делать взносы в поддержку политических партий. Никто и сейчас не делает это прямо, обойти запрет будет несложно.
2. Запрет участвовать в "большой приватизации". Скорее всего, его тоже можно будет обойти. Если же будут созданы препоны, которые этого не позволят, то с учетом запрета на участие в приватизации для российских юридических и физических лиц государственные активы либо вообще не будут проданы, либо будут проданы за копейки.
3. Обязанность подавать декларации наряду с чиновниками. Неприятно, немного унизительно, но с учетом юридических служб олигархов — не проблема.
4. Чиновники, непублично контактирующие с олигархами, должны будут подавать декларацию о каждом таком контакте. Это вообще анекдот в условиях, когда все окружение Зеленского и его самого регулярно ловят на таких контактах.
Уже были оформленные законом запреты на проведение массовых мероприятий во время карантина. И что? Окружение Зеленского постоянно "палилось" на прямом нарушении закона, но ему за это ничего не было.
То есть настоящие олигархи особо не пострадают. Их фамилии для всех и так ассоциируются с понятием "олигарх". От того, что это звание за ними закрепят юридически, на данный момент им не будет ни холодно ни жарко.
Другое дело, что в будущем в закон можно вносить изменения. К примеру, в прошлом году на Украине был принят закон о рынке земли, который прямо запрещал ее продажу иностранцам. Но уже в этом внешние кураторы добились внесения в него схем, позволяющих это делать.
А вот бизнесмены средней руки, фамилии которых окажутся рядом с миллиардерами, вряд ли обрадуются такому соседству. Прежде всего им будет сложно де-юре выполнять все требования закона.
Надо понимать, что Украина — страна тотального беззакония. И, например, отсутствие контакта такого бизнесмена с чиновниками приведет к тому, что бизнеса у него очень скоро не станет. Их-то на первых порах окружение Зеленского и планирует максимально "обилечивать".
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В России деолигархизация произошла в начале 2000-х годов, прежде всего путем отлучения олигархов от федеральных СМИ. Карманные партии тоже прекратили существование. Разумеется, сверхбогатые и влиятельные люди никуда не делись, но они потеряли возможность навязывать свои интересы силой. Параллельно государство постепенно выходило из-под внешней зависимости.
На Украине ситуация диаметрально противоположная. Коллективный Запад сегодня имеет в информационном пространстве куда большее влияние, чем все олигархи, вместе взятые. И продолжает его наращивать.
Например, ставленник Сороса Томаш Фиала только за последние полтора месяца скупил три влиятельных экономических СМИ.
Кроме СМИ, у Запада есть целая армия грантоедов — по сути, иностранных агентов, которые прямо выражают интересы своих покровителей. Причем не только в информационном пространстве, но и в органах законодательной и исполнительной власти. Кстати, все они в бурном восторге от возможного принятия закона.
В таких условиях (без курса на суверенитет и закона об иностранных агентах) принятие закона об олигархах в любой редакции означает в долгосрочной перспективе все большее колониальное закабаление страны.
Источник: РИА Новости
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