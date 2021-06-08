https://uz.sputniknews.ru/20210608/kak-uzbekistan-podderjivaet-vozvraschayuschixsya-na-rodinu-jenschin-migrantok-19146363.html

Как Узбекистан поддерживает возвращающихся на родину женщин-мигранток

Как Узбекистан поддерживает возвращающихся на родину женщин-мигранток

В первом квартале в республику возвратились 32 888 человек, из них женщин — 9 279. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T16:36+0500

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2021-06-08T16:36+0500

общество

женщины

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Агентстве по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана рассказали Sputnik о поддержке женщин, работавших за границей и решивших вернуться на родину.По словам Нигоры Ёрматовой, специалиста по реинтеграции, в 2020 году в республику возвратились 508 688 человек, в их числе 126 422 женщины. В первом квартале 2021-го показатель составил 32 888 человек, из них женщин — 9 279. Для поддержки предпринимательских инициатив агентство в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Узбекистана организовало в рамках проекта "Мигрант-предприниматель" (продолжительность — пять дней, программа рассчитана на 48 часов) учебные курсы на тему "Основы предпринимательства и организация бизнеса". В частности, при содействии региональных отделений ТПП в рамках этой программы 616 граждан (в том числе 127 женщин) прошли обучение и получили сертификаты.Также в агентстве рассказали, что в январе-мае юридическая помощь была оказана 5 513 работающим за рубежом трудовым мигрантам. Кроме того, 200 893 гражданам предоставили консультационные услуги, 3 883 — социальную помощь, 2 769 — финансовую, 1750 — единовременную материальную.Сто двадцать один мигрант был размещен во временных хостелах. За указанный период в Узбекистан были доставлены тела 168 соотечественников, скончавшихся за пределами родины.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html

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