https://uz.sputniknews.ru/20210608/lyubov-uspenskaya-vystupila-na-roskoshnoy-uzbekskoy-svadbe--19150127.html
Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
Известный турецкий певец был также замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и других... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T17:34+0500
2021-06-08T17:34+0500
2021-06-08T17:54+0500
культура
юлдуз усманова
эстрада
звезды
узбекская культура
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео с очередной роскошной свадьбы узбекской элиты. На торжественном событии Абдуллоха и Мунисы выступили известный турецкий певец Сердар Ортач и популярная российская звезда шансона Любовь Успенская. В исполнении артистки из РФ прозвучала песня "По полюшку".Затем турецкий певец был замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой, а также других представителей отечественного шоубиза. Во время застолья примадонна спела гостю фразу из песни "Узбекистан". В ответ Сердар Ортач сказал: "Çok güzel" (пер. с турецкого яз. — "Очень красиво!")Кроме того, на званый ужин пришла юмористка и актриса Халима. Она надела струящееся платье небесно-синего цвета в белый горошек. Все гости были рады ее появлению.В ходе беседы звезды обменялись контактами для дальнейшего поддержания дружеского сотрудничества.Ранее Юлдуз Усманова спела в дуэте с примой таджикской эстрады Шабнам Сурайё. Видео с их выступления набрало в Сети большое количество просмотров.
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юлдуз усманова, эстрада, звезды, узбекская культура
Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
17:34 08.06.2021 (обновлено: 17:54 08.06.2021)
Известный турецкий певец был также замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и других представителей отечественного шоубиза.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео с очередной роскошной свадьбы узбекской элиты.
На торжественном событии Абдуллоха и Мунисы выступили известный турецкий певец Сердар Ортач и популярная российская звезда шансона Любовь Успенская. В исполнении артистки из РФ прозвучала песня "По полюшку".
Затем турецкий певец был замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой, а также других представителей отечественного шоубиза. Во время застолья примадонна спела гостю фразу из песни "Узбекистан". В ответ Сердар Ортач сказал: "Çok güzel" (пер. с турецкого яз. — "Очень красиво!")
Кроме того, на званый ужин пришла юмористка и актриса Халима. Она надела струящееся платье небесно-синего цвета в белый горошек. Все гости были рады ее появлению.
В ходе беседы звезды обменялись контактами для дальнейшего поддержания дружеского сотрудничества.
Ранее Юлдуз Усманова спела
в дуэте с примой таджикской эстрады Шабнам Сурайё. Видео с их выступления набрало в Сети большое количество просмотров.