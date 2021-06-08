https://uz.sputniknews.ru/20210608/lyubov-uspenskaya-vystupila-na-roskoshnoy-uzbekskoy-svadbe--19150127.html

Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео

Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео

Известный турецкий певец был также замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой и других... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T17:34+0500

2021-06-08T17:34+0500

2021-06-08T17:54+0500

культура

юлдуз усманова

эстрада

звезды

узбекская культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo/logo-social.png

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео с очередной роскошной свадьбы узбекской элиты. На торжественном событии Абдуллоха и Мунисы выступили известный турецкий певец Сердар Ортач и популярная российская звезда шансона Любовь Успенская. В исполнении артистки из РФ прозвучала песня "По полюшку".Затем турецкий певец был замечен в одном из престижных ресторанов Ташкента в окружении звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой, а также других представителей отечественного шоубиза. Во время застолья примадонна спела гостю фразу из песни "Узбекистан". В ответ Сердар Ортач сказал: "Çok güzel" (пер. с турецкого яз. — "Очень красиво!")Кроме того, на званый ужин пришла юмористка и актриса Халима. Она надела струящееся платье небесно-синего цвета в белый горошек. Все гости были рады ее появлению.В ходе беседы звезды обменялись контактами для дальнейшего поддержания дружеского сотрудничества.Ранее Юлдуз Усманова спела в дуэте с примой таджикской эстрады Шабнам Сурайё. Видео с их выступления набрало в Сети большое количество просмотров.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

юлдуз усманова, эстрада, звезды, узбекская культура