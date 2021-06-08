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Мирзиёев поручил увеличить производство мяса для снижения цен на рынке
Мирзиёев поручил увеличить производство мяса для снижения цен на рынке
Президент поручил ответственным чиновникам обратить внимание прежде всего на птицеводство, как направление, дающее высокие результаты в кратчайшие сроки. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T21:48+0500
2021-06-08T22:08+0500
экономика
видеоселекторное совещание
цены
рынок
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана высказался о необходимости увеличить предложение мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.На видеоселекторном совещании во вторник глава государства обратил внимание на то, что с начала года цены на говядину в стране выросли на 3,2 процента, баранину — на 4 процента, мясо птицы — на 3,3 процента.Но действовать нужно быстро. Мирзиёев поручил ответственным чиновникам обратить внимание прежде всего на птицеводство, как направление, дающим высокие результаты в кратчайшие сроки.В связи с этим определены новые механизмы поддержки птицеводства. Так, размер субсидий на производство яиц будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичьего мяса — в 2 раза. Производителям кормов и продуктов птицеводства будет возмещаться часть кредитов, полученных на пополнение оборотного капитала и реализацию птицеводческих проектов, в части, превышающей базовую ставку Центрального банка.Будет компенсироваться и часть затрат на проекты по созданию современных комплексов по разделке птицы. Ставки налога на прибыль, имущество, землю и воду для птицеводческих предприятий снизят на 50 процентов.На реализацию соответствующих проектов государство выделит 50 миллионов долларов через "Микрокредитбанк".На совещании отмечалась также важность организации мини-инкубаторов и морозильных хранилищ в махаллях на основе частного партнерства, расширения выращивания птицы в домохозяйствах.Поставлена задача реорганизовать деятельность научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, создать соответствующие местным условиям породы птиц. На обеспечение института необходимым оборудованием и завоз пород для племенного дела будет выделено 10 миллиардов сумов.Рассмотрены меры по увеличению производства мяса за счет запуска более тысячи проектов в животноводческой сфере и 317 проектов в сфере рыбоводства.В этом году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. За счет этих средств можно наладить выращивание кормовых культур на не менее чем 10 тысячах гектаров земли.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistan-vozobnovil-postavku-myasnoy-i-molochnoy-produktsii-iz-kazaxstana-18073474.html
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видеоселекторное совещание, цены, рынок, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев поручил увеличить производство мяса для снижения цен на рынке

21:48 08.06.2021 (обновлено: 22:08 08.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил ответственным чиновникам обратить внимание прежде всего на птицеводство, как направление, дающее высокие результаты в кратчайшие сроки.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана высказался о необходимости увеличить предложение мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.
На видеоселекторном совещании во вторник глава государства обратил внимание на то, что с начала года цены на говядину в стране выросли на 3,2 процента, баранину — на 4 процента, мясо птицы — на 3,3 процента.
“Снижение цен не означает принуждение предпринимателей и животноводов продавать свою продукцию по низкой цене. В первую очередь, необходимо увеличивать предложение на рынке”, — сказал президент.
Но действовать нужно быстро. Мирзиёев поручил ответственным чиновникам обратить внимание прежде всего на птицеводство, как направление, дающим высокие результаты в кратчайшие сроки.
В связи с этим определены новые механизмы поддержки птицеводства. Так, размер субсидий на производство яиц будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичьего мяса — в 2 раза. Производителям кормов и продуктов птицеводства будет возмещаться часть кредитов, полученных на пополнение оборотного капитала и реализацию птицеводческих проектов, в части, превышающей базовую ставку Центрального банка.
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Будет компенсироваться и часть затрат на проекты по созданию современных комплексов по разделке птицы. Ставки налога на прибыль, имущество, землю и воду для птицеводческих предприятий снизят на 50 процентов.
На реализацию соответствующих проектов государство выделит 50 миллионов долларов через "Микрокредитбанк".
На совещании отмечалась также важность организации мини-инкубаторов и морозильных хранилищ в махаллях на основе частного партнерства, расширения выращивания птицы в домохозяйствах.
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Поставлена задача реорганизовать деятельность научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, создать соответствующие местным условиям породы птиц. На обеспечение института необходимым оборудованием и завоз пород для племенного дела будет выделено 10 миллиардов сумов.
Рассмотрены меры по увеличению производства мяса за счет запуска более тысячи проектов в животноводческой сфере и 317 проектов в сфере рыбоводства.
В этом году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. За счет этих средств можно наладить выращивание кормовых культур на не менее чем 10 тысячах гектаров земли.
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