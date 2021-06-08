https://uz.sputniknews.ru/20210608/ostorojno-zaraza-v-tashkente-izyali-tonnu-bakterialnogo-morojennogo-19132766.html
Осторожно, зараза! В Ташкенте изъяли тонну "бактериального" мороженого
Осторожно, зараза! В Ташкенте изъяли тонну "бактериального" мороженого
В лакомстве содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T08:32+0500
2021-06-08T08:32+0500
2021-06-08T09:09+0500
общество
бактерии
мороженое
здоровье
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Ташкенте в ходе рейдов изъяли крупную партию "Андижанского мороженого".Проверки стали проводить еще в конце мая. За это время более тонны лакомства в 132 тележках было признано непригодным.Дело в том, что в мороженом содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка. Это показали лабораторные исследования.Также были проверены лицензии на продажу продукции у продавцов. Оказалось, что большинство из них имеют копию документов производителя мороженого, однако это не дает продавцам права реализовывать товар.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/morojenoe-po-andijanski-komu-prinadlejit-populyarnaya-sladost--podrobnosti-18950287.html
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бактерии, мороженое, здоровье, ташкент
Осторожно, зараза! В Ташкенте изъяли тонну "бактериального" мороженого
08:32 08.06.2021 (обновлено: 09:09 08.06.2021)
В лакомстве содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Ташкенте в ходе рейдов изъяли
крупную партию "Андижанского мороженого".
Проверки стали проводить еще в конце мая. За это время более тонны лакомства в 132 тележках было признано непригодным.
Дело в том, что в мороженом содержались возбудители кишечной палочки и золотистого стафилококка. Это показали лабораторные исследования.
Также были проверены лицензии на продажу продукции у продавцов. Оказалось, что большинство из них имеют копию документов производителя мороженого, однако это не дает продавцам права реализовывать товар.