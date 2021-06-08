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Пыльные бури и жара до +43: погода в Узбекистане бьет рекорды
Пыльные бури и жара до +43: погода в Узбекистане бьет рекорды
Ранее аномальная жара в республике побила рекорд 88-летней давности. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T09:26+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на этой неделе.Во вторник, наконец, произойдет небольшой спад температуры. Это связано с вторжением прохладного воздуха с районов Кавказа. Днем столбики термометров покажут 34-39 градусов, в самых южных регионах — до 41-43 градусов, что выше нормы. Ночью температура опустится до 20-27 градусов.Такая погода сохранится на протяжении всей недели. Осадки могут выпасть только в Ташкентской области. Также возможны кратковременные дожди с грозами в предгорных и горных районах республики.Во вторник и среду ожидаются сильные ветры до 17-22 метров в секунду. Некоторые районы могут накрыть пыльные бури.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/anomalnoe-peklo-jara-v-uzbekistane-pobila-rekord-88-letney-davnosti-19030313.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Пыльные бури и жара до +43: погода в Узбекистане бьет рекорды

09:26 08.06.2021
1227
© СС0 / Unsplash / Zuyet AwarmatikХива, Узбекистан
Хива, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© СС0 / Unsplash / Zuyet Awarmatik
Ранее аномальная жара в республике побила рекорд 88-летней давности.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на этой неделе.
Во вторник, наконец, произойдет небольшой спад температуры. Это связано с вторжением прохладного воздуха с районов Кавказа.
Днем столбики термометров покажут 34-39 градусов, в самых южных регионах — до 41-43 градусов, что выше нормы. Ночью температура опустится до 20-27 градусов.
Такая погода сохранится на протяжении всей недели.
Осадки могут выпасть только в Ташкентской области. Также возможны кратковременные дожди с грозами в предгорных и горных районах республики.
Во вторник и среду ожидаются сильные ветры до 17-22 метров в секунду. Некоторые районы могут накрыть пыльные бури.
Солнце - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Общество
Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности
1 июня, 16:40
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