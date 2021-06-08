https://uz.sputniknews.ru/20210608/sng-budut-pronizyvat-transportnye-koridory-mira-uzbekistan--za-19148296.html
СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что участникам СНГ нужно внедрять "зеленые коридоры" и совершенствовать транспортные тарифы в условиях... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T16:42+0500
2021-06-08T16:42+0500
2021-06-08T16:42+0500
политика
транспортный коридор
снг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил два соглашения стран СНГ, касающиеся развития международных транспортных коридоров.Соглашение было подписано на заседании глав правительств стран Содружества 20 ноября 2009 года в Ялте.Мирзиёев также утвердил протокол о внесении изменений в указанное соглашение — он был подписан 28 октября 2016 года в Минске.Глава республики определил Минтранс "компетентным органом, ответственным за реализацию указанных международных договоров".Кроме того, узбекский лидер поручил МИД направить депозитарию соответствующее уведомление о выполнении страной внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу данных соглашений.Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что участникам СНГ нужно внедрять "зеленые коридоры" и совершенствовать транспортные тарифы в условиях пандемии COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/uzbekistan-gotov-k-sotrudnichestvu-po-proizvodstvu-elektromobiley-v-sng-18764218.html
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транспортный коридор, снг, узбекистан
СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что участникам СНГ нужно внедрять "зеленые коридоры" и совершенствовать транспортные тарифы в условиях пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил два соглашения стран СНГ, касающиеся развития международных транспортных коридоров.
"Утвердить соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ", — говорится в тексте документа.
Соглашение было подписано на заседании глав правительств стран Содружества 20 ноября 2009 года в Ялте.
Мирзиёев также утвердил протокол о внесении изменений в указанное соглашение — он был подписан 28 октября 2016 года в Минске.
Глава республики определил Минтранс "компетентным органом, ответственным за реализацию указанных международных договоров".
Кроме того, узбекский лидер поручил МИД направить депозитарию соответствующее уведомление о выполнении страной внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу данных соглашений.
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что участникам СНГ нужно внедрять "зеленые коридоры" и совершенствовать транспортные тарифы в условиях пандемии COVID-19.