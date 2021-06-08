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https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-obstroitsya-energosberegayuschimi-teplitsami--zachem-19133509.html
Узбекистан "обстроится" типовыми домами с теплицами — их раздадут бесплатно
Узбекистан "обстроится" типовыми домами с теплицами — их раздадут бесплатно
Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе ЖТК устанавливаются в... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T09:55+0500
2021-06-08T10:54+0500
общество
теплица
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию современных тепличных хозяйств в регионах на основе государственно-частного партнерства". Документ ставит целью обеспечить рациональное использование земельных и водных ресурсов. Также есть задача — нарастить производство, экспорт сельскохозяйственной продукции и увеличить число семей, имеющих собственный бизнес.Что является приоритетом Что предпримет государствоИнициативным гражданам помогут с приобретением современного энергосберегающего оборудования и инвентаря для строительства теплиц на приусадебных участках и в домохозяйствах площадью не менее 10 соток.Приветствуется создание жилищно-тепличных комплексов на ранее не использовавшихся землях: При этом их строительство, оснащение и эксплуатация осуществляются на основе государственно-частного партнерства. Данная работа организуется на основании заказов инжиниринговых компаний "Служба единого заказчика" при местных хокимиятах, а также за счет централизованных капитальных вложений.Льготы и преференцииНа граждан, занимающихся производством продукции в теплицах и жилищно-тепличных комплексах, распространяются льготы и условия, определенные постановлением президента от 8 июня 2020 года "О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости".До конца года готовые современные теплицы, состоящие из отдельных сборных частей, материалы, сырье и комплектующие (не производимые в Узбекистане и ввозимые из-за рубежа) освобождаются от таможенной пошлины.Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе жилищно-тепличных комплексов устанавливаются в размере 50% на протяжении трех лет начиная с даты их ввода в эксплуатацию.В Бухарском районе проведут международную научно-практическую конференцию, посвященную проблемам и новым подходам в сфере тепличного хозяйства. Кроме того, планируется внедрить кластерную систему, охватывающую вопросы семеноведения, сортоведения, лабораторных исследований и логистики.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-poyavyatsya-svoi-olivkovye-plantatsii--19055325.html
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теплица, электроэнергия, узбекистан

Узбекистан "обстроится" типовыми домами с теплицами — их раздадут бесплатно

09:55 08.06.2021 (обновлено: 10:54 08.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Lucas van OortТеплица, иллюстративное фото
Теплица, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© СС0 / Unsplash / Lucas van Oort
Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе ЖТК устанавливаются в размере 50% на протяжении трех лет.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию современных тепличных хозяйств в регионах на основе государственно-частного партнерства".
Документ ставит целью обеспечить рациональное использование земельных и водных ресурсов. Также есть задача — нарастить производство, экспорт сельскохозяйственной продукции и увеличить число семей, имеющих собственный бизнес.

Что является приоритетом

сокращение импорта для выращивания продукции в теплицах;
организация регулярной поставки инвесторами семян, рассады и удобрений;
оказание полного цикла агросервисных услуг, организация современных лабораторий;
обучение работников тепличных хозяйств с привлечением зарубежных специалистов;
получение урожаев на протяжении всего года.

Что предпримет государство

Инициативным гражданам помогут с приобретением современного энергосберегающего оборудования и инвентаря для строительства теплиц на приусадебных участках и в домохозяйствах площадью не менее 10 соток.
Приветствуется создание жилищно-тепличных комплексов на ранее не использовавшихся землях:
на низкоурожайных площадях, высвобождаемых из-под хлопка и зерновых;
на пустующих земельных территориях, признанных непригодными, занятых садами и виноградниками (площадью каждая не менее 20 соток).
При этом их строительство, оснащение и эксплуатация осуществляются на основе государственно-частного партнерства.
Государство со своей стороны выделяет землю, обеспечивает прокладку внешних инженерно-коммуникационных сетей (в том числе газа, воды, электрической энергии, внутренних дорог) к жилищно-тепличным комплексам.
Данная работа организуется на основании заказов инжиниринговых компаний "Служба единого заказчика" при местных хокимиятах, а также за счет централизованных капитальных вложений.

Льготы и преференции

На граждан, занимающихся производством продукции в теплицах и жилищно-тепличных комплексах, распространяются льготы и условия, определенные постановлением президента от 8 июня 2020 года "О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости".
До конца года готовые современные теплицы, состоящие из отдельных сборных частей, материалы, сырье и комплектующие (не производимые в Узбекистане и ввозимые из-за рубежа) освобождаются от таможенной пошлины.
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Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе жилищно-тепличных комплексов устанавливаются в размере 50% на протяжении трех лет начиная с даты их ввода в эксплуатацию.
В Бухарском районе проведут международную научно-практическую конференцию, посвященную проблемам и новым подходам в сфере тепличного хозяйства.
Кроме того, планируется внедрить кластерную систему, охватывающую вопросы семеноведения, сортоведения, лабораторных исследований и логистики.
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