https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-obstroitsya-energosberegayuschimi-teplitsami--zachem-19133509.html

Узбекистан "обстроится" типовыми домами с теплицами — их раздадут бесплатно

Узбекистан "обстроится" типовыми домами с теплицами — их раздадут бесплатно

Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе ЖТК устанавливаются в... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T09:55+0500

2021-06-08T09:55+0500

2021-06-08T10:54+0500

общество

теплица

электроэнергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию современных тепличных хозяйств в регионах на основе государственно-частного партнерства". Документ ставит целью обеспечить рациональное использование земельных и водных ресурсов. Также есть задача — нарастить производство, экспорт сельскохозяйственной продукции и увеличить число семей, имеющих собственный бизнес.Что является приоритетом Что предпримет государствоИнициативным гражданам помогут с приобретением современного энергосберегающего оборудования и инвентаря для строительства теплиц на приусадебных участках и в домохозяйствах площадью не менее 10 соток.Приветствуется создание жилищно-тепличных комплексов на ранее не использовавшихся землях: При этом их строительство, оснащение и эксплуатация осуществляются на основе государственно-частного партнерства. Данная работа организуется на основании заказов инжиниринговых компаний "Служба единого заказчика" при местных хокимиятах, а также за счет централизованных капитальных вложений.Льготы и преференцииНа граждан, занимающихся производством продукции в теплицах и жилищно-тепличных комплексах, распространяются льготы и условия, определенные постановлением президента от 8 июня 2020 года "О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости".До конца года готовые современные теплицы, состоящие из отдельных сборных частей, материалы, сырье и комплектующие (не производимые в Узбекистане и ввозимые из-за рубежа) освобождаются от таможенной пошлины.Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе жилищно-тепличных комплексов устанавливаются в размере 50% на протяжении трех лет начиная с даты их ввода в эксплуатацию.В Бухарском районе проведут международную научно-практическую конференцию, посвященную проблемам и новым подходам в сфере тепличного хозяйства. Кроме того, планируется внедрить кластерную систему, охватывающую вопросы семеноведения, сортоведения, лабораторных исследований и логистики.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-poyavyatsya-svoi-olivkovye-plantatsii--19055325.html

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теплица, электроэнергия, узбекистан