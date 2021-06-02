https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-poyavyatsya-svoi-olivkovye-plantatsii--19055325.html

В Узбекистане появятся свои оливковые плантации

В Узбекистане появятся свои оливковые плантации

Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций. Согласно заявлению, сделанному им 2 июня, появятся они в Сурхандарьинской... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T19:19+0500

2021-06-02T19:19+0500

2021-06-02T19:19+0500

сурхандарьинская область

сельское хозяйство

инвестиции

экономика

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сразу в восьми районах Сурхандарьинской области Узбекистана высадят оливковые плантации, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион.Они появятся в Алтынсайском, Узунском, Бандиханском, Денауском, Джаркурганском, Музрабатском, Термезском и Сарыасийском районах. Кроме того, в Шерабаде, Музрабате и Кызырыке будут разбиты гранатовые сады.Накануне президент посетил сельскохозяйственное предприятие по выращиванию граната в Шерабадском районе, где заявил, что в стране есть традиции гранатоводства, но нет науки, книг и лабораторий. В связи с этим он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.В общей же сложности, как заявил Мирзиёев на совещании в среду, в сельском хозяйстве Сурхандарьинской области намечено реализовать инвестиционные проекты на три триллиона 121 миллиард сумов. 950 миллиардов из них будет направлено на создание теплиц площадью в одну тысячу гектаров. Как отмечает пресс-служба главы государства, поставлена задача создать на примере Сурхандарьи целостную систему эффективного использования приусадебных земель, которая свяжет владельцев, заготовительные предприятия, переработчиков и экспортеров.На том же совещании Шавкат Мирзиёев поручил освободить вновь созданные предприятия в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области от налогов на землю, имущество, с оборота малых предприятий и фиксированного подоходного налога с индивидуальных предпринимателей.Также президент отметил необходимость ускорить развитие таких отраслей-драйверов, как индустрия строительных материалов, легкая, кожевенная, пищевая, электротехническая, местная промышленность.

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сурхандарьинская область, сельское хозяйство, инвестиции, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану