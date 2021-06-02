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https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-poyavyatsya-svoi-olivkovye-plantatsii--19055325.html
В Узбекистане появятся свои оливковые плантации
В Узбекистане появятся свои оливковые плантации
Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций. Согласно заявлению, сделанному им 2 июня, появятся они в Сурхандарьинской... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T19:19+0500
2021-06-02T19:19+0500
сурхандарьинская область
сельское хозяйство
инвестиции
экономика
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сразу в восьми районах Сурхандарьинской области Узбекистана высадят оливковые плантации, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион.Они появятся в Алтынсайском, Узунском, Бандиханском, Денауском, Джаркурганском, Музрабатском, Термезском и Сарыасийском районах. Кроме того, в Шерабаде, Музрабате и Кызырыке будут разбиты гранатовые сады.Накануне президент посетил сельскохозяйственное предприятие по выращиванию граната в Шерабадском районе, где заявил, что в стране есть традиции гранатоводства, но нет науки, книг и лабораторий. В связи с этим он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.В общей же сложности, как заявил Мирзиёев на совещании в среду, в сельском хозяйстве Сурхандарьинской области намечено реализовать инвестиционные проекты на три триллиона 121 миллиард сумов. 950 миллиардов из них будет направлено на создание теплиц площадью в одну тысячу гектаров. Как отмечает пресс-служба главы государства, поставлена задача создать на примере Сурхандарьи целостную систему эффективного использования приусадебных земель, которая свяжет владельцев, заготовительные предприятия, переработчиков и экспортеров.На том же совещании Шавкат Мирзиёев поручил освободить вновь созданные предприятия в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области от налогов на землю, имущество, с оборота малых предприятий и фиксированного подоходного налога с индивидуальных предпринимателей.Также президент отметил необходимость ускорить развитие таких отраслей-драйверов, как индустрия строительных материалов, легкая, кожевенная, пищевая, электротехническая, местная промышленность.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html
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сурхандарьинская область, сельское хозяйство, инвестиции, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

В Узбекистане появятся свои оливковые плантации

19:19 02.06.2021
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© Sputnik / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОливки - плоды оливкового дерева
Оливки - плоды оливкового дерева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Олег Ласточкин
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Перейти в фотобанк
Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по выращиванию в стране оливковых плантаций. Согласно заявлению, сделанному им 2 июня, появятся они в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сразу в восьми районах Сурхандарьинской области Узбекистана высадят оливковые плантации, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании в Термезе в рамках своего визита в регион.
Они появятся в Алтынсайском, Узунском, Бандиханском, Денауском, Джаркурганском, Музрабатском, Термезском и Сарыасийском районах. Кроме того, в Шерабаде, Музрабате и Кызырыке будут разбиты гранатовые сады.
Накануне президент посетил сельскохозяйственное предприятие по выращиванию граната в Шерабадском районе, где заявил, что в стране есть традиции гранатоводства, но нет науки, книг и лабораторий.
В связи с этим он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.
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В общей же сложности, как заявил Мирзиёев на совещании в среду, в сельском хозяйстве Сурхандарьинской области намечено реализовать инвестиционные проекты на три триллиона 121 миллиард сумов. 950 миллиардов из них будет направлено на создание теплиц площадью в одну тысячу гектаров.
Как отмечает пресс-служба главы государства, поставлена задача создать на примере Сурхандарьи целостную систему эффективного использования приусадебных земель, которая свяжет владельцев, заготовительные предприятия, переработчиков и экспортеров.
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На том же совещании Шавкат Мирзиёев поручил освободить вновь созданные предприятия в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области от налогов на землю, имущество, с оборота малых предприятий и фиксированного подоходного налога с индивидуальных предпринимателей.
Также президент отметил необходимость ускорить развитие таких отраслей-драйверов, как индустрия строительных материалов, легкая, кожевенная, пищевая, электротехническая, местная промышленность.
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