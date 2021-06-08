https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-ratifitsiroval-konventsiyu-oon-o-pravax-invalidov-19140252.html

Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов

Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов

Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, была принята Генассамблеей ООН 13 декабря... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T12:57+0500

2021-06-08T12:57+0500

2021-06-08T12:57+0500

политика

инвалиды

оон

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации конвенции ООН о правах инвалидов с оговоркой ее применения к людям с ментальной инвалидностью, текст закона обнародован во вторник.Конвенция о правах инвалидов закрепляет основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Она была принята Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Вступила в силу 3 мая 2008-го. В Узбекистане закон о ее ратификации был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом в мае этого года.Узбекистан ратифицировал конвенцию с оговоркой, которая оставляет за страной право "продолжать использование замещающих механизмов принятия решений в отношении лиц с инвалидностью в соответствующих обстоятельствах". В частности, в случаях, когда статья 12 "Равенство перед законом" конвенции может требовать отмены таких механизмов.Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков пояснил РИА Новости, что оговорка по статье 12 предусматривает реализацию в стране прав людей с ментальной инвалидностью. Пресс-служба Сената Олий Мажлиса сообщала, что принятие конвенции позволит унифицировать национальную систему социальной защиты инвалидов с передовыми международными стандартами, создать возможности по привлечению международных и зарубежных грантовых средств для усиления социальной защиты инвалидов, а также улучшить международный имидж Узбекистана по направлению социальной защиты населения.

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инвалиды, оон