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Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
Контракт был заключен в мае при содействии посольства РУз в Сингапуре. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T14:52+0500
2021-06-08T15:14+0500
экономика
черешня
сингапур
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур, сообщает ИА "Дунё".Контракт на отгрузку свежей черешни на 500 тысяч долларов был заключен между СП ООО Uz-Segang и Noroo Holdings Singapore Pte. Ltd в мае. Бумаги были подписаны при содействии посольства РУз в Сингапуре.Noroo Holding Singapore Pte. Ltd была создана в 2018 году. Основная сфера деятельности компании — оптовые экспортно-импортные операции.Ранее стало известно, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области вывели новый сорт арбуза без косточек. Он был создан для экспорта.
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черешня, сингапур

Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур

14:52 08.06.2021 (обновлено: 15:14 08.06.2021)
2208
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерешня
Черешня - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
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Контракт был заключен в мае при содействии посольства РУз в Сингапуре.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур, сообщает ИА "Дунё".
Контракт на отгрузку свежей черешни на 500 тысяч долларов был заключен между СП ООО Uz-Segang и Noroo Holdings Singapore Pte. Ltd в мае. Бумаги были подписаны при содействии посольства РУз в Сингапуре.

Пятого июня плоды, выращенные в Ферганской области, были доставлены в Сингапур, а затем направлены в розничную торговую сеть Hao Mart Eccellente, где продается в ПЭТ-упаковках по 500 граммов.

Noroo Holding Singapore Pte. Ltd была создана в 2018 году. Основная сфера деятельности компании — оптовые экспортно-импортные операции.
Ранее стало известно, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области вывели новый сорт арбуза без косточек. Он был создан для экспорта.
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