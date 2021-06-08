https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-vpervye-eksportiroval-chereshnyu-v-singapur-19144679.html

Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур

Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур

Контракт был заключен в мае при содействии посольства РУз в Сингапуре. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T14:52+0500

2021-06-08T14:52+0500

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экономика

черешня

сингапур

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур, сообщает ИА "Дунё".Контракт на отгрузку свежей черешни на 500 тысяч долларов был заключен между СП ООО Uz-Segang и Noroo Holdings Singapore Pte. Ltd в мае. Бумаги были подписаны при содействии посольства РУз в Сингапуре.Noroo Holding Singapore Pte. Ltd была создана в 2018 году. Основная сфера деятельности компании — оптовые экспортно-импортные операции.Ранее стало известно, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области вывели новый сорт арбуза без косточек. Он был создан для экспорта.

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черешня, сингапур