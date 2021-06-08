https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-ministerstve-napomnili-jenschinam-o-podache-zayavki-na-grand-dlya-obucheniya-v-vuze--19142861.html

В Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе

В Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе

В Минвузе отметили, что важно обращать внимание на точность заполнения необходимых параметров, так как вся информация будет подтверждаться через электронные... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T13:54+0500

2021-06-08T13:54+0500

2021-06-08T14:13+0500

общество

женщины

грант

министерство высшего и среднего специального образования

помощь

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Женщины из малообеспеченных семей могут получить рекомендацию к участию в конкурсе для назначения гранта на зачисление в высшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба Минвуза.Заявку можно подать через сайт aziz-ayol.uz до 8 июня текущего года включительно. В министерстве также отметили, что важно обращать внимание на точность заполнения необходимых параметров, так как вся информация будет подтверждаться через электронные системы Пенсионного фонда при Минфине. Только достоверные данные позволят увеличить шанс на получение рекомендации, подчеркнули в госструктуре. Если по каким-то причинам нет возможности подать заявку через сайт, то женщинам необходимо обратиться в махалинский cход граждан по месту проживания, уточнили в Минвузе.

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женщины, грант, министерство высшего и среднего специального образования, помощь, узбекистан