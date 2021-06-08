https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-samarkande-arestovali-avtora-video-s-ubiystvom-cheloveka-19156348.html
В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T20:21+0500
2021-06-08T20:21+0500
2021-06-08T21:28+0500
происшествия
овд
криминал
убийство
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_5d96237633e2a967904c316454972577.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Правоохранительные органы арестовали автора видеоролика с кадрами убийства человека, совершенного в Самаркандской области вечером 5 июня, сообщили в местном УВД.Видео насилия, на котором 26-летний нетрезвый мужчина забивает до смерти своего знакомого 15-сантиметровым гвоздем, появилось в Сети на следующий день после случившегося. Правоохранители расценили данный факт как распространение материалов, пропагандирующих жестокость, вычислили и задержали автора ролика.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и применена мера пресечения в виде семи суток административного ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-jestoko-raspravilsya-s-priyutivshimi-ego-rodstvennikami-19045640.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ca1b3b73395434866c6ec90487d020d7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
овд, криминал, убийство, самарканд
В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
20:21 08.06.2021 (обновлено: 21:28 08.06.2021)
Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих насилие и жестокость.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Правоохранительные органы арестовали автора видеоролика с кадрами убийства человека, совершенного в Самаркандской области вечером 5 июня, сообщили
в местном УВД.
Видео насилия, на котором 26-летний нетрезвый мужчина забивает до смерти своего знакомого 15-сантиметровым гвоздем, появилось в Сети на следующий день после случившегося. Правоохранители расценили данный факт как распространение материалов, пропагандирующих жестокость, вычислили и задержали автора ролика.
“Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих насилие и жестокость”, — говорится в сообщении.
В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и применена мера пресечения в виде семи суток административного ареста.