https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-samarkande-arestovali-avtora-video-s-ubiystvom-cheloveka-19156348.html

В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека

В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека

Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T20:21+0500

2021-06-08T20:21+0500

2021-06-08T21:28+0500

происшествия

овд

криминал

убийство

самарканд

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Правоохранительные органы арестовали автора видеоролика с кадрами убийства человека, совершенного в Самаркандской области вечером 5 июня, сообщили в местном УВД.Видео насилия, на котором 26-летний нетрезвый мужчина забивает до смерти своего знакомого 15-сантиметровым гвоздем, появилось в Сети на следующий день после случившегося. Правоохранители расценили данный факт как распространение материалов, пропагандирующих жестокость, вычислили и задержали автора ролика.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и применена мера пресечения в виде семи суток административного ареста.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-jestoko-raspravilsya-s-priyutivshimi-ego-rodstvennikami-19045640.html

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овд, криминал, убийство, самарканд