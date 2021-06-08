Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-samarkande-arestovali-avtora-video-s-ubiystvom-cheloveka-19156348.html
В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T20:21+0500
2021-06-08T21:28+0500
происшествия
овд
криминал
убийство
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_5d96237633e2a967904c316454972577.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Правоохранительные органы арестовали автора видеоролика с кадрами убийства человека, совершенного в Самаркандской области вечером 5 июня, сообщили в местном УВД.Видео насилия, на котором 26-летний нетрезвый мужчина забивает до смерти своего знакомого 15-сантиметровым гвоздем, появилось в Сети на следующий день после случившегося. Правоохранители расценили данный факт как распространение материалов, пропагандирующих жестокость, вычислили и задержали автора ролика.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и применена мера пресечения в виде семи суток административного ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-jestoko-raspravilsya-s-priyutivshimi-ego-rodstvennikami-19045640.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ca1b3b73395434866c6ec90487d020d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
овд, криминал, убийство, самарканд

В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека

20:21 08.06.2021 (обновлено: 21:28 08.06.2021)
1724
© Sputnik / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих насилие и жестокость.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Правоохранительные органы арестовали автора видеоролика с кадрами убийства человека, совершенного в Самаркандской области вечером 5 июня, сообщили в местном УВД.
Видео насилия, на котором 26-летний нетрезвый мужчина забивает до смерти своего знакомого 15-сантиметровым гвоздем, появилось в Сети на следующий день после случившегося. Правоохранители расценили данный факт как распространение материалов, пропагандирующих жестокость, вычислили и задержали автора ролика.

“Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам ОВД, которые проводили с ним разъяснительную беседу по недопущению распространения материалов, содержащих насилие и жестокость”, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и применена мера пресечения в виде семи суток административного ареста.
Нож в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Общество
Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
2 июня, 13:49
1880
100003
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:11В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
20:21В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
19:50Совместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана
19:20Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана
19:19Один человек погиб при пожаре в Навои
18:43Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
18:23В Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
18:18Грандиозный концерт устроят в Душанбе в честь приезда Мирзиёева
17:34Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
16:42СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
16:36Как Узбекистан поддерживает возвращающихся на родину женщин-мигранток
16:31Три школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс
16:20В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан
15:38Узбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время
14:52Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
14:13Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
14:01Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео
13:54В Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе
12:57Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
12:26Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину