https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-samarkande-vveli-8-chasovoy-grafik-podachi-pitevoy-vody-19132906.html
В Самарканде ввели 8-часовой график подачи питьевой воды
В Самарканде ввели 8-часовой график подачи питьевой воды
Ограничение было введено из-за спада уровня грунтовых вод. Это, как отмечается, нарушило работу насосного оборудования на объектах. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T08:53+0500
2021-06-08T08:53+0500
2021-06-08T09:20+0500
общество
вода
самаркандская область
самарканд
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Самарканде подачу воды ограничили восемью часами в сутки. Об этом сообщили в городском филиале "OOO Самарканд сув таъминоти".Горожанам будет доступна питьевая вода утром (с 6 до 10) и вечером (с 18 до 22).Под данное ограничение подпадают районы, которые подключены к водоснабжению через насосные станции 3 и 4.Когда будет восстановлено стабильное водоснабжение, не сообщается.Ранее мы писали, что в Самаркандской области отмечается острая нехватка питьевой воды. На это повлияла естественная засуха, которая наблюдается в этом году.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/zasuxa-v-samarkandskoy-oblasti--jitelyam-ne-xvataet-pitevoy-vody-19117331.html
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вода, самаркандская область, самарканд
В Самарканде ввели 8-часовой график подачи питьевой воды
08:53 08.06.2021 (обновлено: 09:20 08.06.2021)
Ограничение было введено из-за спада уровня грунтовых вод. Это, как отмечается, нарушило работу насосного оборудования на объектах.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Самарканде подачу воды ограничили восемью часами в сутки. Об этом сообщили
в городском филиале "OOO Самарканд сув таъминоти".
Горожанам будет доступна питьевая вода утром (с 6 до 10) и вечером (с 18 до 22).
Под данное ограничение подпадают районы, которые подключены к водоснабжению через насосные станции 3 и 4.
Это массив "Саттепо", микрорайон "А" и "Б", "Буюк ипак йўли", "С. Бухорий" и "Амир Темур".
Когда будет восстановлено стабильное водоснабжение, не сообщается.
Ранее мы писали, что в Самаркандской области отмечается острая нехватка питьевой воды. На это повлияла естественная засуха, которая наблюдается в этом году.