https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-samarkande-vveli-8-chasovoy-grafik-podachi-pitevoy-vody-19132906.html

В Самарканде ввели 8-часовой график подачи питьевой воды

В Самарканде ввели 8-часовой график подачи питьевой воды

Ограничение было введено из-за спада уровня грунтовых вод. Это, как отмечается, нарушило работу насосного оборудования на объектах. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T08:53+0500

2021-06-08T08:53+0500

2021-06-08T09:20+0500

общество

вода

самаркандская область

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19133142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e893a9fd0af340df88a7c515082d2b5e.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Самарканде подачу воды ограничили восемью часами в сутки. Об этом сообщили в городском филиале "OOO Самарканд сув таъминоти".Горожанам будет доступна питьевая вода утром (с 6 до 10) и вечером (с 18 до 22).Под данное ограничение подпадают районы, которые подключены к водоснабжению через насосные станции 3 и 4.Когда будет восстановлено стабильное водоснабжение, не сообщается.Ранее мы писали, что в Самаркандской области отмечается острая нехватка питьевой воды. На это повлияла естественная засуха, которая наблюдается в этом году.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/zasuxa-v-samarkandskoy-oblasti--jitelyam-ne-xvataet-pitevoy-vody-19117331.html

самаркандская область

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вода, самаркандская область, самарканд