https://uz.sputniknews.ru/20210607/zasuxa-v-samarkandskoy-oblasti--jitelyam-ne-xvataet-pitevoy-vody-19117331.html

Засуха в Самаркандской области — жителям не хватает питьевой воды

Засуха в Самаркандской области — жителям не хватает питьевой воды

Всему виной — естественная засуха в этом году. Специалисты обещают найти решение в ближайшее время, однако точные сроки не указываются. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

вода

самаркандская область

самарканд

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Самаркандской области наблюдается острая нехватка питьевой воды — власти бьют тревогу. В АО "Узсувтаъминот" прокомментировали ситуацию, но точные сроки возобновления подачи воды так и не названы.В числе причин — отсутствие осадков и низкий расход воды в русле реки Зарафшан. По этой причине в последнее время жителям Самарканда, Каттакургана, Пастдаргома, Нурабада, Иштихона, Пахтачи, Нарпая, Паярика и Акдарьи не хватает питьевой воды.Администрация ООО "Самарканд Сув таъминоти" извинилась перед потребителями за перебои в водоснабжении. Всему виной — естественная засуха в этом году. Специалисты обещают найти решение в ближайшее время, однако точные сроки не указываются. При этом администрация предприятия обратилась к жителям с просьбой целенаправленно использовать питьевую воду, а не тратить ее зря.Напомним, Узгидромет опубликовал прогнозы синоптиков, которые называют нынешнее лето самым жарким за последние годы. Температура воздуха бьет рекорды.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html

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вода, самаркандская область, самарканд