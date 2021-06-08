https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-tashkente-dvux-parney-posadili-na-11-sutok-za-oskorblenie-inspektora-dps-19139234.html

В Ташкенте двух парней посадили на 11 суток за оскорбление инспектора ДПС

В Ташкенте двух парней посадили на 11 суток за оскорбление инспектора ДПС

В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию правоохранителя, так как торопились по личным делам. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T12:20+0500

2021-06-08T12:20+0500

2021-06-08T12:21+0500

общество

дпс

правонарушение

арест

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В столице двое молодых людей получили 11 суток за оскорбление сотрудника ДПС и невыполнение установленных законом требований. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент".Инцидент произошел 1 июня в Чиланзарском районе на улице Фурката. "Водитель "Матиза" не остановился по требованию инспектора ДПС и продолжил путь. На следующем перекрестке, где движение было перекрыто, владельцу машины пришлось остановиться. Здесь он вместе со своим пассажиром стал прилюдно оскорблять сотрудников правопорядка", – пояснили в ГУВД.Мужчины вспылили и стали оскорблять сотрудников правопорядка, когда им сообщили, что их автомобиль поместят на штрафстоянку.В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию инспектора, так как торопились по личным делам. Согласно постановлению суда, дебоширов приговорили к 11 суткам.

https://uz.sputniknews.ru/20200110/Khokima-oshtrafovali-za-oskorblenie-lichnosti-na-44-mln-sumov--13192548.html

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-vveli-otvetstvennost-za-oskorblenie-prezidenta-v-seti-18061252.html

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дпс, правонарушение, арест