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В Ташкенте двух парней посадили на 11 суток за оскорбление инспектора ДПС
В Ташкенте двух парней посадили на 11 суток за оскорбление инспектора ДПС
В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию правоохранителя, так как торопились по личным делам. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T12:20+0500
2021-06-08T12:21+0500
общество
дпс
правонарушение
арест
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В столице двое молодых людей получили 11 суток за оскорбление сотрудника ДПС и невыполнение установленных законом требований. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент".Инцидент произошел 1 июня в Чиланзарском районе на улице Фурката. "Водитель "Матиза" не остановился по требованию инспектора ДПС и продолжил путь. На следующем перекрестке, где движение было перекрыто, владельцу машины пришлось остановиться. Здесь он вместе со своим пассажиром стал прилюдно оскорблять сотрудников правопорядка", – пояснили в ГУВД.Мужчины вспылили и стали оскорблять сотрудников правопорядка, когда им сообщили, что их автомобиль поместят на штрафстоянку.В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию инспектора, так как торопились по личным делам. Согласно постановлению суда, дебоширов приговорили к 11 суткам.
https://uz.sputniknews.ru/20200110/Khokima-oshtrafovali-za-oskorblenie-lichnosti-na-44-mln-sumov--13192548.html
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дпс, правонарушение, арест

В Ташкенте двух парней посадили на 11 суток за оскорбление инспектора ДПС

12:20 08.06.2021 (обновлено: 12:21 08.06.2021)
708
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖезл инспектора ДПС
Жезл инспектора ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Sputnik
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Перейти в фотобанк
В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию правоохранителя, так как торопились по личным делам.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В столице двое молодых людей получили 11 суток за оскорбление сотрудника ДПС и невыполнение установленных законом требований. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент".
Инцидент произошел 1 июня в Чиланзарском районе на улице Фурката.
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"Водитель "Матиза" не остановился по требованию инспектора ДПС и продолжил путь. На следующем перекрестке, где движение было перекрыто, владельцу машины пришлось остановиться. Здесь он вместе со своим пассажиром стал прилюдно оскорблять сотрудников правопорядка", – пояснили в ГУВД.
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Мужчины вспылили и стали оскорблять сотрудников правопорядка, когда им сообщили, что их автомобиль поместят на штрафстоянку.
В отделении юноши заявили, что не остановились по требованию инспектора, так как торопились по личным делам.
Согласно постановлению суда, дебоширов приговорили к 11 суткам.
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