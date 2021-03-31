https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-vveli-otvetstvennost-za-oskorblenie-prezidenta-v-seti-18061252.html

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, высказанная в Интернете, теперь влечет за собой уголовную

2021-03-31T16:25+0500

2021-03-31T16:25+0500

2021-03-31T16:34+0500

общество

президент узбекистана

уголовный кодекс

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, высказанная в Интернете, теперь влечет за собой уголовную ответственность, сообщает Telegram-канал правовой информации Министерства юстиции страны.Соответствующее дополнение в Уголовный кодекс внес Шавкат Мирзиёев. Речь идет о статье 158 Уголовного кодекса страны, которая называется "Посягательство на Президента Республики Узбекистан". Обновлена ее третья часть, которая теперь будет звучать следующим образом:Этим же законом глава государства ввел уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете.Кроме того, введена система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов. В частности, поправки влекут административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.

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президент узбекистана, уголовный кодекс, шавкат мирзиёев