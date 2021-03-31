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В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети
В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, высказанная в Интернете, теперь влечет за собой уголовную
2021-03-31T16:25+0500
2021-03-31T16:34+0500
общество
президент узбекистана
уголовный кодекс
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, высказанная в Интернете, теперь влечет за собой уголовную ответственность, сообщает Telegram-канал правовой информации Министерства юстиции страны.Соответствующее дополнение в Уголовный кодекс внес Шавкат Мирзиёев. Речь идет о статье 158 Уголовного кодекса страны, которая называется "Посягательство на Президента Республики Узбекистан". Обновлена ее третья часть, которая теперь будет звучать следующим образом:Этим же законом глава государства ввел уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете.Кроме того, введена система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов. В частности, поправки влекут административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.
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президент узбекистана, уголовный кодекс, шавкат мирзиёев

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети

16:25 31.03.2021 (обновлено: 16:34 31.03.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Шавкат Мирзиёев подписал указ о внесении изменений и дополнений в статью 158 УК РУз, предусматривающие ответственность вплоть до лишения свободы за оскорбление и клевету в адрес президента в Интернете.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, высказанная в Интернете, теперь влечет за собой уголовную ответственность, сообщает Telegram-канал правовой информации Министерства юстиции страны.
Соответствующее дополнение в Уголовный кодекс внес Шавкат Мирзиёев. Речь идет о статье 158 Уголовного кодекса страны, которая называется "Посягательство на Президента Республики Узбекистан".
Обновлена ее третья часть, которая теперь будет звучать следующим образом:

"Публичное оскорбление или клевета в отношении Президента Республики Узбекистан, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации (сетей телекоммуникаций или всемирной информационной сети "Интернет" — дополненная часть. — Прим. ред.) наказывается исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 2 до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет”.

Этим же законом глава государства ввел уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете.
Кроме того, введена система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.
В частности, поправки влекут административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.
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