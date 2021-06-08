https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html
В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
В Узбекистане прекращается практика прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством. Теперь земля будет продаваться в... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T21:11+0500
2021-06-08T21:11+0500
2021-06-08T21:11+0500
политика
видеоселекторное совещание
предпринимательство
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974878_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_5b7ef6da2954f002b36fb53cc6271304.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Земля в Узбекистане будет продаваться в собственность или сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых для всех и прозрачных условиях, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 8 июня. Происходить это будет через электронный аукцион. Это заменит собой практику прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством, процесс которого, по словам узбекистанского лидера, погряз в коррупции. В связи с этим президент упразднил все полномочия хокимов районов и городов, связанные с выделением и возвратом земель. Соответствующие изменения отражены в указе “О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению ее в рыночный актив", подписанном также 8 июня.Глава государства выразил уверенность, что земли таким образом удастся использовать более эффективнее. А это, в свою очередь, послужит созданию новых рабочих мест.Для этого начиная с этого года почти 100 тысяч гектаров земель, высвобождаемые за счет сокращения посевных площадей под пшеницу, будут предоставлены безработным для создания дехканских хозяйств. После сбора урожая хлопка на эти цели дополнительно будут высвобождены ещё 100 тысяч гектаров земель.Ответственным лицам поручено поставлять семена и саженцы населению, получившему земли, финансировать закупку заготовленной продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/shtrafy-i-tyurma-ujestochaetsya-otvetstvennost-za-samovolnyy-zaxvat-zemli-18744680.html
https://uz.sputniknews.ru/20200521/Mirziev-fermer-dolzhen-vykhodit-v-pole-ne-dlya-plana-a-chtoby-poluchit-dokhod-14180560.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974878_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_bf021572f9cdb3204833d2299cb647c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоселекторное совещание, предпринимательство, шавкат мирзиёев, узбекистан
В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
В Узбекистане прекращается практика прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством. Теперь земля будет продаваться в собственность или сдаваться в аренду через электронный аукцион.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Земля в Узбекистане будет продаваться в собственность или сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых для всех и прозрачных условиях, заявил
президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 8 июня.
Происходить это будет через электронный аукцион. Это заменит собой практику прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством, процесс которого, по словам узбекистанского лидера, погряз в коррупции.
В связи с этим президент упразднил все полномочия хокимов районов и городов, связанные с выделением и возвратом земель. Соответствующие изменения отражены в указе “О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению ее в рыночный актив", подписанном также 8 июня.
Глава государства выразил уверенность, что земли таким образом удастся использовать более эффективнее. А это, в свою очередь, послужит созданию новых рабочих мест.
“В январе этого года был начат эксперимент по выделению молодежи посевных земель, его результаты признаны удовлетворительными. На основе начавшегося в Сурхандарье эксперимента будет внедрен порядок предоставления безработному населению сельскохозяйственных земель в аренду на 10 лет для занятия дехканским хозяйством”, - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам совещания.
Для этого начиная с этого года почти 100 тысяч гектаров земель, высвобождаемые за счет сокращения посевных площадей под пшеницу, будут предоставлены безработным для создания дехканских хозяйств. После сбора урожая хлопка на эти цели дополнительно будут высвобождены ещё 100 тысяч гектаров земель.
“Предоставление земли молодежи было экспериментом. Теперь мы переходим на большую систему. Мы передаем землю реальным собственникам — народу. Хокимам, руководителям секторов необходимо определить, какие участки под хлопок и зерно будут сокращены, и отдать их безработным. И соблюсти при этом справедливость. Это обеспечит работой и заработком сотни тысяч людей”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
Ответственным лицам поручено поставлять семена и саженцы населению, получившему земли, финансировать закупку заготовленной продукции.