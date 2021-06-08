https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html

В Узбекистане начнут продавать землю в собственность

В Узбекистане начнут продавать землю в собственность

В Узбекистане прекращается практика прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством. Теперь земля будет продаваться в... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T21:11+0500

2021-06-08T21:11+0500

2021-06-08T21:11+0500

политика

видеоселекторное совещание

предпринимательство

шавкат мирзиёев

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15974878_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_5b7ef6da2954f002b36fb53cc6271304.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Земля в Узбекистане будет продаваться в собственность или сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых для всех и прозрачных условиях, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 8 июня. Происходить это будет через электронный аукцион. Это заменит собой практику прямого и безвозмездного предоставления земли для занятия предпринимательством, процесс которого, по словам узбекистанского лидера, погряз в коррупции. В связи с этим президент упразднил все полномочия хокимов районов и городов, связанные с выделением и возвратом земель. Соответствующие изменения отражены в указе “О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению ее в рыночный актив", подписанном также 8 июня.Глава государства выразил уверенность, что земли таким образом удастся использовать более эффективнее. А это, в свою очередь, послужит созданию новых рабочих мест.Для этого начиная с этого года почти 100 тысяч гектаров земель, высвобождаемые за счет сокращения посевных площадей под пшеницу, будут предоставлены безработным для создания дехканских хозяйств. После сбора урожая хлопка на эти цели дополнительно будут высвобождены ещё 100 тысяч гектаров земель.Ответственным лицам поручено поставлять семена и саженцы населению, получившему земли, финансировать закупку заготовленной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20210515/shtrafy-i-tyurma-ujestochaetsya-otvetstvennost-za-samovolnyy-zaxvat-zemli-18744680.html

https://uz.sputniknews.ru/20200521/Mirziev-fermer-dolzhen-vykhodit-v-pole-ne-dlya-plana-a-chtoby-poluchit-dokhod-14180560.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоселекторное совещание, предпринимательство, шавкат мирзиёев, узбекистан