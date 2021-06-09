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Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T13:48+0500
культура
юлдуз усманова
концерт
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Душанбе — в ожидании большого выступления исполнителей из Узбекистана. Концерт состоится в Таджикском государственном академическом театре оперы и балеты имени С. Айни 11 июня.Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".Однако попасть на концерт не так-то просто: билеты разлетелись со скоростью света, как только объявили начало продаж. Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.Напомним, грандиозный концерт под названием "Вечер дружбы" состоится в Душанбе в честь визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Узбекский лидер посетит соседнюю республику 10-11 июня. В первый день в Душанбе пройдут основные переговоры, на второй день запланированы мероприятия в Худжанде.
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юлдуз усманова, концерт, таджикистан

Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг

12:54 09.06.2021 (обновлено: 13:48 09.06.2021)
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© Официальный сайт Юлдуз УсмановойПевица Юлдуз Усманова
Певица Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Душанбе — в ожидании большого выступления исполнителей из Узбекистана. Концерт состоится в Таджикском государственном академическом театре оперы и балеты имени С. Айни 11 июня.
Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".
Однако попасть на концерт не так-то просто: билеты разлетелись со скоростью света, как только объявили начало продаж. Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.
© Скриншот с сайта echipta.tj На концерт узбекских исполнителей в Душанбе мест не осталось
 На концерт узбекских исполнителей в Душанбе мест не осталось - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
На концерт узбекских исполнителей в Душанбе мест не осталось
© Скриншот с сайта echipta.tj
Напомним, грандиозный концерт под названием "Вечер дружбы" состоится в Душанбе в честь визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Узбекский лидер посетит соседнюю республику 10-11 июня. В первый день в Душанбе пройдут основные переговоры, на второй день запланированы мероприятия в Худжанде.
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