https://uz.sputniknews.ru/20210609/biletov-net-v-dushanbe-na-kontserte-yulduz-usmanovoy-ojidaetsya-anshlag-19163693.html
Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T13:48+0500
культура
юлдуз усманова
концерт
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/471/87/4718722_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3ea5978ac57529e4f26671e5c58a5951.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Душанбе — в ожидании большого выступления исполнителей из Узбекистана. Концерт состоится в Таджикском государственном академическом театре оперы и балеты имени С. Айни 11 июня.Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".Однако попасть на концерт не так-то просто: билеты разлетелись со скоростью света, как только объявили начало продаж. Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.Напомним, грандиозный концерт под названием "Вечер дружбы" состоится в Душанбе в честь визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Узбекский лидер посетит соседнюю республику 10-11 июня. В первый день в Душанбе пройдут основные переговоры, на второй день запланированы мероприятия в Худжанде.
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/471/87/4718722_232:0:983:563_1920x0_80_0_0_02ae22da44210f730c5ee6cdb34d94b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юлдуз усманова, концерт, таджикистан
Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
12:54 09.06.2021 (обновлено: 13:48 09.06.2021)
Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Душанбе — в ожидании большого выступления исполнителей из Узбекистана. Концерт состоится в Таджикском государственном академическом театре оперы и балеты имени С. Айни 11 июня.
Среди участников музыкального вечера — Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Муножат Юльчиева, Рамза Усманов, танцевальный ансамбль "Узбекистан", "Тошкент зеболари".
Однако попасть на концерт не так-то просто: билеты разлетелись
со скоростью света, как только объявили начало продаж. Свободных мест уже нет. Поклонниками узбекистанских звезд эстрады остается надеяться только на "лишний билетик" или возможность увидеть кумира после концерта.
Напомним, грандиозный концерт под названием "Вечер дружбы" состоится
в Душанбе в честь визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Узбекский лидер посетит соседнюю республику 10-11 июня. В первый день в Душанбе пройдут основные переговоры, на второй день запланированы мероприятия в Худжанде.