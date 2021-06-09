https://uz.sputniknews.ru/20210609/blokirovka-jeleznoy-dorogi-jitelyami-chirakchi-ne-povliyala-na-dvijenie-afrosiaba-19171049.html

Блокировка железной дороги жителями Чиракчи не повлияла на движение "Афросиаба"

Блокировка железной дороги жителями Чиракчи не повлияла на движение "Афросиаба"

Ситуация на железнодорожной станции "Айратом", где местные жители перекрыли железнодорожный переезд, не повлияла на расписание высокоскоростного поезда... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T16:59+0500

2021-06-09T16:59+0500

2021-06-09T17:02+0500

происшествия

высокоскоростной поезд

карши

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Блокировка железнодорожного участка жителями Чиракчинского района Кашкадарьинской области не повлияла на движение высокоскоростного поезда "Афросиаб", сообщили в информационно-аналитическом медиацентре "УТЙ". По данным компании, поезд не совершал незапланированных остановок и никаких непредвиденных ситуаций не возникало.Речь идет об инциденте в Кашкадарьинской области, произошедшем утром 7 июня. Жители кишлака Айратом перекрыли железную дорогу на одноименной станции в Чиракчинском районе. Причиной, побудившей людей сделать это, стали перебои в электроснабжении их домов. Сельчане обратились с данной проблемой к районному хокиму, который в этот день должен был приехать на место в 9 часов утра, выяснили железнодорожники.Однако Хуррам Джураев прибыл к людям лишь спустя полчаса после того, как они собрались на железной дороге. Только после этого народ вместе с чиновником вернулся в махаллю, где смог обсудить с ним решение волнующих его проблем.“Скоростной поезд "Афросиаб", следовавший по маршруту "Ташкент – Карши", проехал эту остановку согласно графику – в 10.48. Поезд не совершал незапланированных остановок и никаких непредвиденных ситуаций не возникало”, — говорится в сообщении.

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высокоскоростной поезд, карши, узбекистон темир йуллари