https://uz.sputniknews.ru/20210609/kak-mgnovenno-poluchit-medpomosch-v-klinike-doktor-myasnikov-raskryl-sekret-19158609.html

Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет

Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет

Пациент не всегда может попасть на прием в необходимый срок. Есть слова, которые нужно сказать в регистратуре, чтобы попасть к доктору "сегодня-завтра". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T09:57+0500

2021-06-09T09:57+0500

2021-06-09T10:11+0500

общество

больница

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19158686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_469d7b0417af813aff5469e773434764.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту экстренно получить помощь в медучреждении."У меня острая боль" — отмечается, что в медицине данные слова заставляют врача тут же принять пациента. После этой фразы больному не имеют права отказать в приеме ни в одной клинике. Даже если не имеется с собой полиса и паспорта.Ранее Мясников назвал смертельную опасность зубной боли и ее игнорирования. Такое посредственное отношение может привести к проблемам с пищеварением. А они, в свою очередь, могут развиться в рак."Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — пояснил врач.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

больница, здоровье