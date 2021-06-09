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Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
Пациент не всегда может попасть на прием в необходимый срок. Есть слова, которые нужно сказать в регистратуре, чтобы попасть к доктору "сегодня-завтра". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T09:57+0500
2021-06-09T10:11+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту экстренно получить помощь в медучреждении."У меня острая боль" — отмечается, что в медицине данные слова заставляют врача тут же принять пациента. После этой фразы больному не имеют права отказать в приеме ни в одной клинике. Даже если не имеется с собой полиса и паспорта.Ранее Мясников назвал смертельную опасность зубной боли и ее игнорирования. Такое посредственное отношение может привести к проблемам с пищеварением. А они, в свою очередь, могут развиться в рак."Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — пояснил врач.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html
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больница, здоровье

Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет

09:57 09.06.2021 (обновлено: 10:11 09.06.2021)
939
© СС0 / Unsplash / olodymyr HryshchenkoЛекарства
Лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© СС0 / Unsplash / olodymyr Hryshchenko
Пациент не всегда может попасть на прием в необходимый срок. Есть слова, которые нужно сказать в регистратуре, чтобы попасть к доктору "сегодня-завтра".
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту экстренно получить помощь в медучреждении.
"У меня острая боль" — отмечается, что в медицине данные слова заставляют врача тут же принять пациента.
После этой фразы больному не имеют права отказать в приеме ни в одной клинике. Даже если не имеется с собой полиса и паспорта.
Если есть острое воспаление, то можете рассчитывать на экстренную помощь.
Ранее Мясников назвал смертельную опасность зубной боли и ее игнорирования. Такое посредственное отношение может привести к проблемам с пищеварением. А они, в свою очередь, могут развиться в рак.
"Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — пояснил врач.
Мужчина держится за голову - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
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Болит голова: что смертельно опасно делать в этом случае?
2 июня, 18:00
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