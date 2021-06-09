https://uz.sputniknews.ru/20210609/kak-mgnovenno-poluchit-medpomosch-v-klinike-doktor-myasnikov-raskryl-sekret-19158609.html
Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
Пациент не всегда может попасть на прием в необходимый срок. Есть слова, которые нужно сказать в регистратуре, чтобы попасть к доктору "сегодня-завтра". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T09:57+0500
2021-06-09T09:57+0500
2021-06-09T10:11+0500
общество
больница
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19158686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_469d7b0417af813aff5469e773434764.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту экстренно получить помощь в медучреждении."У меня острая боль" — отмечается, что в медицине данные слова заставляют врача тут же принять пациента. После этой фразы больному не имеют права отказать в приеме ни в одной клинике. Даже если не имеется с собой полиса и паспорта.Ранее Мясников назвал смертельную опасность зубной боли и ее игнорирования. Такое посредственное отношение может привести к проблемам с пищеварением. А они, в свою очередь, могут развиться в рак."Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — пояснил врач.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19158686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48d032aea82d32010e90f2037f895fe9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
больница, здоровье
Как мгновенно получить медпомощь в клинике? Доктор Мясников раскрыл секрет
09:57 09.06.2021 (обновлено: 10:11 09.06.2021)
Пациент не всегда может попасть на прием в необходимый срок. Есть слова, которые нужно сказать в регистратуре, чтобы попасть к доктору "сегодня-завтра".
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту экстренно получить помощь в медучреждении.
"У меня острая боль" — отмечается, что в медицине данные слова заставляют врача тут же принять пациента.
После этой фразы больному не имеют права отказать в приеме ни в одной клинике. Даже если не имеется с собой полиса и паспорта.
Если есть острое воспаление, то можете рассчитывать на экстренную помощь.
Ранее Мясников назвал смертельную опасность зубной боли и ее игнорирования. Такое посредственное отношение может привести к проблемам с пищеварением. А они, в свою очередь, могут развиться в рак.
"Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — пояснил врач.