https://uz.sputniknews.ru/20210609/kogda-medikam-v-otdalennyx-regionax-vyplatyat-po-30-mln-sumov---otvet-minzdrava-19168761.html
Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов - ответ Минздрава
Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов - ответ Минздрава
Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T15:20+0500
2021-06-09T15:20+0500
2021-06-09T15:20+0500
общество
министерство здравоохранения россии
льготы
медицина
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала заявление руководителя Главного управления Минздрава Умидилло Рискиева о реализации программы "Сельский врач".Инициатива предусмотрена соответствующим указом президента, в котором говорится о внедрении новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи.Реализация программы "Сельский врач" будет проходить в 3 этапа:Медицинским работникам, выезжающим в отдаленные районы будут предоставлены льготы. В частности, тем, кто начал работать в первичном звене в отдаленных регионах, будет выдана единовременная денежная выплата в размере 30 миллионов сумов, а также предоставлено служебное жилье или компенсирована арендная плата.В настоящее время 243 махаллинских схода граждан определены как отдаленные территории. Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.
https://uz.sputniknews.ru/20201003/Medrabotnikam-nachnut-vyplachivat-nadbavki-za-vyslugu-let-15108600.html
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министерство здравоохранения россии, льготы, медицина
Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов - ответ Минздрава
Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Пресс-служба Минздрава опубликовала
заявление руководителя Главного управления Минздрава Умидилло Рискиева о реализации программы "Сельский врач".
Инициатива предусмотрена соответствующим указом президента, в котором говорится о внедрении новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи.
Реализация программы "Сельский врач" будет проходить в 3 этапа:
До 1 июня 2021 года будет составлен список вакантных рабочих мест врачей;
До 1 августа 2022 года будут подписаны договоры с претендентами в рамках программы "Сельский врач", предоставлено жилье и обеспечены выплаты соответствующих средств;
В Кабинет министров будет внесена информация по реализации программы "Сельский врач" 1 октября 2021 года и 1 января 2022 года.
Медицинским работникам, выезжающим в отдаленные районы будут предоставлены льготы. В частности, тем, кто начал работать в первичном звене в отдаленных регионах, будет выдана единовременная денежная выплата в размере 30 миллионов сумов, а также предоставлено служебное жилье или компенсирована арендная плата.
В настоящее время 243 махаллинских схода граждан определены как отдаленные территории.
Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.