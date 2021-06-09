https://uz.sputniknews.ru/20210609/kogda-medikam-v-otdalennyx-regionax-vyplatyat-po-30-mln-sumov---otvet-minzdrava-19168761.html

Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов - ответ Минздрава

Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов - ответ Минздрава

Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T15:20+0500

2021-06-09T15:20+0500

2021-06-09T15:20+0500

общество

министерство здравоохранения россии

льготы

медицина

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала заявление руководителя Главного управления Минздрава Умидилло Рискиева о реализации программы "Сельский врач".Инициатива предусмотрена соответствующим указом президента, в котором говорится о внедрении новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи.Реализация программы "Сельский врач" будет проходить в 3 этапа:Медицинским работникам, выезжающим в отдаленные районы будут предоставлены льготы. В частности, тем, кто начал работать в первичном звене в отдаленных регионах, будет выдана единовременная денежная выплата в размере 30 миллионов сумов, а также предоставлено служебное жилье или компенсирована арендная плата.В настоящее время 243 махаллинских схода граждан определены как отдаленные территории. Больше всего потребность в квалифицированных медицинских кадрах ощущают учреждения отдаленных районов Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областей.

https://uz.sputniknews.ru/20201003/Medrabotnikam-nachnut-vyplachivat-nadbavki-za-vyslugu-let-15108600.html

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министерство здравоохранения россии, льготы, медицина