https://uz.sputniknews.ru/20210609/komitet-nachalnikov-shtabov-stran-sng-soberetsya-v-sankt-peterburge-19165137.html

Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге

Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге

Участники заседания обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T13:23+0500

2021-06-09T13:23+0500

2021-06-09T13:23+0500

политика

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19164900_0:21:550:330_1920x0_80_0_0_b0a3b601af97070dc3f2d71e28196a6b.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Заседание комитета начальников штабов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.Председательствовать будет начальник Генштаба — первый замглавы МО РФ генерал армии Валерий Герасимов.Участники обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/ocherednoe-zasedanie-ekonomsoveta-sng-sostoitsya-v-moskve-18-iyunya-19137704.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг