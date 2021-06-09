Политика
Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге
470
Участники заседания обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Заседание комитета начальников штабов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Председательствовать будет начальник Генштаба — первый замглавы МО РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В заседании примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета и секретариата Совета министров обороны СНГ.
Участники обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.