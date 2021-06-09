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Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге
Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге
Участники заседания обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T13:23+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Заседание комитета начальников штабов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.Председательствовать будет начальник Генштаба — первый замглавы МО РФ генерал армии Валерий Герасимов.Участники обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/ocherednoe-zasedanie-ekonomsoveta-sng-sostoitsya-v-moskve-18-iyunya-19137704.html
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Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге

13:23 09.06.2021
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© Пресс-служба Министерства обороны России Флаг СНГ
Флаг СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Пресс-служба Министерства обороны России
Участники заседания обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Заседание комитета начальников штабов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Председательствовать будет начальник Генштаба — первый замглавы МО РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В заседании примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета и секретариата Совета министров обороны СНГ.
Участники обменяются мнениями по военно-политической обстановке в мире и обсудят военное сотрудничество.
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