https://uz.sputniknews.ru/20210609/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-pakistana-19161678.html
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
Лидер государства Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру для дальнейшего... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T11:28+0500
2021-06-09T11:28+0500
2021-06-09T12:00+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Усманов вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви. Об этом сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров лидер государства подчеркнул, что для Пакистана развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Узбекистаном является приоритетом для его страны."Президент заявил, что в Пакистане рассматривают наследие таких теологов и мыслителей – выходцев из Узбекистана, как Имам аль-Бухари, Ат-Термизий, Бахауддин Накшбандий, в качестве неотъемлемой части духовной культуры мусульманской Уммы двух стран", — информируется в релизе.К тому же Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру. Это поможет в дальнейшем развить зиярат-туризм, добавил он.Также отмечалось, что по мере улучшения эпидемической ситуации и возобновления полетов туристический поток между двумя странами будут увеличиваться.Ойбек Усманов назначен послом Узбекистана в Пакистане на 10-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в декабре прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/abdulaziz-kamilov-pobesedoval-s-poslom-pakistana-19077335.html
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Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
11:28 09.06.2021 (обновлено: 12:00 09.06.2021)
Лидер государства Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру для дальнейшего развития зиярат-туризма.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Посол Узбекистана Ойбек Усманов вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
В ходе переговоров лидер государства подчеркнул, что для Пакистана развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Узбекистаном является приоритетом для его страны.
"Президент заявил, что в Пакистане рассматривают наследие таких теологов и мыслителей – выходцев из Узбекистана, как Имам аль-Бухари, Ат-Термизий, Бахауддин Накшбандий, в качестве неотъемлемой части духовной культуры мусульманской Уммы двух стран", — информируется в релизе.
К тому же Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру. Это поможет в дальнейшем развить зиярат-туризм, добавил он.
Также отмечалось, что по мере улучшения эпидемической ситуации и возобновления полетов туристический поток между двумя странами будут увеличиваться.
Ойбек Усманов назначен послом Узбекистана в Пакистане на 10-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в декабре прошлого года.