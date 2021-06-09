https://uz.sputniknews.ru/20210609/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-pakistana-19161678.html

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Лидер государства Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру для дальнейшего... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T11:28+0500

2021-06-09T11:28+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Усманов вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви. Об этом сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров лидер государства подчеркнул, что для Пакистана развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Узбекистаном является приоритетом для его страны."Президент заявил, что в Пакистане рассматривают наследие таких теологов и мыслителей – выходцев из Узбекистана, как Имам аль-Бухари, Ат-Термизий, Бахауддин Накшбандий, в качестве неотъемлемой части духовной культуры мусульманской Уммы двух стран", — информируется в релизе.К тому же Ариф Алви подчеркнул, что Самарканд и Бухара, Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе богатые суфийские традиции и культуру. Это поможет в дальнейшем развить зиярат-туризм, добавил он.Также отмечалось, что по мере улучшения эпидемической ситуации и возобновления полетов туристический поток между двумя странами будут увеличиваться.Ойбек Усманов назначен послом Узбекистана в Пакистане на 10-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в декабре прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/abdulaziz-kamilov-pobesedoval-s-poslom-pakistana-19077335.html

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