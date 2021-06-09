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Рекламный щит рухнул на проезжающий мимо автомобиль — комментарий ГУВД
Рекламный щит рухнул на проезжающий мимо автомобиль — комментарий ГУВД
К счастью, в легковушке находился только водитель. Он не пострадал. В ГУВД проводят проверку обстоятельств случившегося. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T13:31+0500
2021-06-09T14:03+0500
происшествия
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гувд ташкента
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Во время демонтажа рекламного щита в Чиланзарском районе Ташкента произошло ЧП, которое могло было обернутся человеческими жертвами: тяжелая конструкция обрушилась прямо на проезжающий мимо автомобиль марки Spark, внутри находился только водитель.В ГУВД Ташкента изучили произошедшее с тем, чтобы дать оценку правомерности действий рабочих, которые демонтировали конструкцию. Почему движение на трассе во время проводимых работ не было остановлено и как вышло, что территорию вокруг не оградили? Вопросов пока больше чем ответов.По результатам будут подготовлены соответствующие документы, в ГУБДД ведутся дополнительные расследования. Причины ЧП рассмотрят в установленном порядке.Две недели назад бизнес-омбудсмен Узбекистана заявил, что демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций осуществляется на основании решения ташкентского Кенгаша народных депутатов. Однако, как выяснилось, проект этого решения не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции.
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реклама, гувд ташкента, автомобиль

Рекламный щит рухнул на проезжающий мимо автомобиль — комментарий ГУВД

13:31 09.06.2021 (обновлено: 14:03 09.06.2021)
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© Пресс-служба ГУБДДСносимый в Ташкенте рекламный баннер упал на движущийся Spark
Сносимый в Ташкенте рекламный баннер упал на движущийся Spark - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Пресс-служба ГУБДД
К счастью, в легковушке находился только водитель. Он не пострадал. В ГУВД проводят проверку обстоятельств случившегося.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Во время демонтажа рекламного щита в Чиланзарском районе Ташкента произошло ЧП, которое могло было обернутся человеческими жертвами: тяжелая конструкция обрушилась прямо на проезжающий мимо автомобиль марки Spark, внутри находился только водитель.
В ГУВД Ташкента изучили произошедшее с тем, чтобы дать оценку правомерности действий рабочих, которые демонтировали конструкцию. Почему движение на трассе во время проводимых работ не было остановлено и как вышло, что территорию вокруг не оградили? Вопросов пока больше чем ответов.
По результатам будут подготовлены соответствующие документы, в ГУБДД ведутся дополнительные расследования. Причины ЧП рассмотрят в установленном порядке.
Две недели назад бизнес-омбудсмен Узбекистана заявил, что демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций осуществляется на основании решения ташкентского Кенгаша народных депутатов.
Однако, как выяснилось, проект этого решения не прошел должную правовую экспертизу в органах юстиции.
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