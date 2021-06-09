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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html
Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T19:43+0500
2021-06-09T19:43+0500
происшествия
погиб
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Трагический случай произошел в столице накануне днем. Жительница города спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар в Яккасарайском районе Ташкента. Она начала тонуть. К счастью, двое дежурных спасателей МЧС были неподалеку, они увидели утопающую и бросились на помощь. В это же время находившийся рядом мужчина спустился в воду, за ним вновь последовала и спасенная женщина. Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей. А. Азимходжаев не смог выбраться из опасного водоема и утонул.В МЧС Узбекистана выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.Ранее мы писали о том, что другой местный житель также бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды.Сейчас в Ташкенте ведутся поиски тела мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.
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погиб, мчс узбекистана

Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих

19:43 09.06.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак "Купаться запрещено" на пляже
Знак Купаться запрещено на пляже - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Трагический случай произошел в столице накануне днем. Жительница города спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар в Яккасарайском районе Ташкента. Она начала тонуть. К счастью, двое дежурных спасателей МЧС были неподалеку, они увидели утопающую и бросились на помощь.
В это же время находившийся рядом мужчина спустился в воду, за ним вновь последовала и спасенная женщина.
Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей. А. Азимходжаев не смог выбраться из опасного водоема и утонул.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
В МЧС Узбекистана выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.
Ранее мы писали о том, что другой местный житель также бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды.
Сейчас в Ташкенте ведутся поиски тела мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.
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