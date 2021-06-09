https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html

Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих

Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих

Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T19:43+0500

2021-06-09T19:43+0500

2021-06-09T19:43+0500

происшествия

погиб

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Трагический случай произошел в столице накануне днем. Жительница города спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала Бурджар в Яккасарайском районе Ташкента. Она начала тонуть. К счастью, двое дежурных спасателей МЧС были неподалеку, они увидели утопающую и бросились на помощь. В это же время находившийся рядом мужчина спустился в воду, за ним вновь последовала и спасенная женщина. Сотрудникам МЧС удалось повторно вытащить обоих человек из воды, но это спасение стоило жизни одному из спасателей. А. Азимходжаев не смог выбраться из опасного водоема и утонул.В МЧС Узбекистана выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.Ранее мы писали о том, что другой местный житель также бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды.Сейчас в Ташкенте ведутся поиски тела мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погиб, мчс узбекистана