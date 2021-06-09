https://uz.sputniknews.ru/20210609/uchenyy-iz-rf-pomojet-vlastyam-uzbekistana-usovershenstvovat-innovatsionnuyu-ekosistemu-strany-19171423.html
Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
Также Владимир Квинт предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T17:25+0500
2021-06-09T17:25+0500
2021-06-09T17:31+0500
общество
российская академия наук
министерство инновационного развития узбекистана
эксперт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с заведующим кафедрой Московской школы экономики, иностранным членом Российской академии наук, профессором Владимиром Квинт. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.В ходе встречи российский ученый предоставил исследования, проведенные в области водоснабжения и водного хозяйства в Узбекистане. Также он предложил свою помощь в совершенствовании инновационной экосистемы республики, развитию человеческого капитала и созданию на этой основе новых рабочих мест. Кроме того, исходя из личного опыта Квинт дал советы по развитию технопарков на масштабном уровне.К тому же ученый предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в регионах" с привлечением к ней мировых экспертов.По итогам встречи стороны договорились продолжить эффективную работу по реализации достигнутых договоренностей.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/innovatsionnyy-uzbekistan-strana-brosit-sily-na-razvitie-6-nauchnyx-otrasley-18172624.html
https://uz.sputniknews.ru/20200525/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki-14210652.html
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российская академия наук, министерство инновационного развития узбекистана, эксперт, узбекистан
Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
17:25 09.06.2021 (обновлено: 17:31 09.06.2021)
Также Владимир Квинт предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в регионах" с привлечением к ней мировых экспертов.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с заведующим кафедрой Московской школы экономики, иностранным членом Российской академии наук, профессором Владимиром Квинт. Об этом сообщает
пресс-служба Мининноваций.
В ходе встречи российский ученый предоставил исследования, проведенные в области водоснабжения и водного хозяйства в Узбекистане. Также он предложил свою помощь в совершенствовании инновационной экосистемы республики, развитию человеческого капитала и созданию на этой основе новых рабочих мест. Кроме того, исходя из личного опыта Квинт дал советы по развитию технопарков на масштабном уровне.
К тому же ученый предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в регионах" с привлечением к ней мировых экспертов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить эффективную работу по реализации достигнутых договоренностей.