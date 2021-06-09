https://uz.sputniknews.ru/20210609/uchenyy-iz-rf-pomojet-vlastyam-uzbekistana-usovershenstvovat-innovatsionnuyu-ekosistemu-strany-19171423.html

Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны

Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны

Также Владимир Квинт предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T17:25+0500

2021-06-09T17:25+0500

2021-06-09T17:31+0500

общество

российская академия наук

министерство инновационного развития узбекистана

эксперт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19171385_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1329b281623f2cc691956206452f4557.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с заведующим кафедрой Московской школы экономики, иностранным членом Российской академии наук, профессором Владимиром Квинт. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.В ходе встречи российский ученый предоставил исследования, проведенные в области водоснабжения и водного хозяйства в Узбекистане. Также он предложил свою помощь в совершенствовании инновационной экосистемы республики, развитию человеческого капитала и созданию на этой основе новых рабочих мест. Кроме того, исходя из личного опыта Квинт дал советы по развитию технопарков на масштабном уровне.К тому же ученый предложил в сентябре-октябре 2021 года провести в республике международную конференцию "Стратегическое развитие инновационных систем в регионах" с привлечением к ней мировых экспертов.По итогам встречи стороны договорились продолжить эффективную работу по реализации достигнутых договоренностей.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/innovatsionnyy-uzbekistan-strana-brosit-sily-na-razvitie-6-nauchnyx-otrasley-18172624.html

https://uz.sputniknews.ru/20200525/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki-14210652.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

российская академия наук, министерство инновационного развития узбекистана, эксперт, узбекистан