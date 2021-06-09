Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-katar-zapuskayut-pryamye-aviareysy-iz-doxi-v-tashkent-i-obratno-19170886.html
Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно
Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно
Правительства двух государств подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое предусматривает запуск авиасообщения из столицы одного государства в... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T16:53+0500
2021-06-09T19:08+0500
политика
катар
авиасообщение
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19168358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56733a3918195d5f4c9f08d6b96b7b4f.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джасем Аль Тани, который впервые с официальным визитом прибыл в Узбекистан, встретился с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. О деталях переговоров рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжить совместные усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане, восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.Рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих официальных встреч. Отдельное внимание уделили участию катарской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительствами двух государств "О воздушном сообщении". Документ предусматривает открытие прямых авиарейсов по маршруту "Доха — Ташкент — Доха".Напомним, 10 и 11 апреля этого года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов находился в Катаре с рабочим визитом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
https://uz.sputniknews.ru/20190223/Katar-planiruet-proizvodit-v-Uzbekistane-deshevoe-elektrichestvo-10894505.html
катар
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19168358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9efe46124b705d34882f3b76cead0bd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
катар, авиасообщение, узбекистан

Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно

16:53 09.06.2021 (обновлено: 19:08 09.06.2021)
718
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщении
Узбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщении - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Правительства двух государств подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое предусматривает запуск авиасообщения из столицы одного государства в другое.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джасем Аль Тани, который впервые с официальным визитом прибыл в Узбекистан, встретился с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.
О деталях переговоров рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжить совместные усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане, восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2019
Экономика
Катар планирует производить в Узбекистане дешевое электричество
23 февраля 2019, 14:59
750
Рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих официальных встреч. Отдельное внимание уделили участию катарской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.
По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительствами двух государств "О воздушном сообщении". Документ предусматривает открытие прямых авиарейсов по маршруту "Доха — Ташкент — Доха".
Напомним, 10 и 11 апреля этого года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов находился в Катаре с рабочим визитом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
300200
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:35Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта
19:27В Узбекистане модернизируют 475 учреждения госсанэпидслужбы
19:12В Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений
19:10Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы
19:00Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
18:50Встреча сенаторов России и Узбекистана: о чем договорились стороны
18:15В Ташкенте побиты температурные рекорды
17:55Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
17:29Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы
17:25Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
16:59Блокировка железной дороги жителями Чиракчи не повлияла на движение "Афросиаба"
16:53Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно
16:41МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
16:04Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн
15:52The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана
15:32Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн
15:21Удивит еще не раз: в чем особенности российского истребителя Су-57
15:20Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов — ответ Минздрава
14:57Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
14:36Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд