https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-katar-zapuskayut-pryamye-aviareysy-iz-doxi-v-tashkent-i-obratno-19170886.html

Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно

Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно

Правительства двух государств подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое предусматривает запуск авиасообщения из столицы одного государства в... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T16:53+0500

2021-06-09T16:53+0500

2021-06-09T19:08+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джасем Аль Тани, который впервые с официальным визитом прибыл в Узбекистан, встретился с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. О деталях переговоров рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжить совместные усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане, восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.Рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих официальных встреч. Отдельное внимание уделили участию катарской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительствами двух государств "О воздушном сообщении". Документ предусматривает открытие прямых авиарейсов по маршруту "Доха — Ташкент — Доха".Напомним, 10 и 11 апреля этого года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов находился в Катаре с рабочим визитом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.

https://uz.sputniknews.ru/20190223/Katar-planiruet-proizvodit-v-Uzbekistane-deshevoe-elektrichestvo-10894505.html

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