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Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн
В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T16:04+0500
2021-06-09T16:04+0500
2021-06-09T16:04+0500
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таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ведомства и компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.В таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, организованный накануне визита в Таджикистан президента РУз Шавката Мирзиёева. Он запланирован на 10-11 июня.В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, созданию интенсивных садов, тепличных комплексов и предприятий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также ряд торговых контрактов.По итогам форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана и Агентством продвижения экспорта при МИВТ Узбекистана.Ранее в МИВТ сообщили, что Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов для поддержки и продвижения реализации перспективных совместных проектов в различных отраслях экономики.
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таджикистан, узбекистан
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн
В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ведомства и компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
В таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, организованный накануне визита в Таджикистан президента РУз Шавката Мирзиёева. Он запланирован на 10-11 июня.
"Общая сумма пакета подписанных документов составила 730 миллионов долларов", — говорится в публикации
на сайте МИВТ.
В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, созданию интенсивных садов, тепличных комплексов и предприятий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также ряд торговых контрактов.
По итогам форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана и Агентством продвижения экспорта при МИВТ Узбекистана.
Ранее в МИВТ сообщили
, что Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов для поддержки и продвижения реализации перспективных совместных проектов в различных отраслях экономики.