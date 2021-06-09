https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-tadjikistan-podpisali-soglasheniya-po-sovmestnym-proektam-na-730-mln-19169817.html

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн

В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T16:04+0500

2021-06-09T16:04+0500

2021-06-09T16:04+0500

экономика

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ведомства и компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения по реализации совместных проектов на 730 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.В таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, организованный накануне визита в Таджикистан президента РУз Шавката Мирзиёева. Он запланирован на 10-11 июня.В частности, речь идет об организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, созданию интенсивных садов, тепличных комплексов и предприятий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также ряд торговых контрактов.По итогам форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана и Агентством продвижения экспорта при МИВТ Узбекистана.Ранее в МИВТ сообщили, что Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов для поддержки и продвижения реализации перспективных совместных проектов в различных отраслях экономики.

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