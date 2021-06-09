https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-tashkentskoy-oblasti-molodej-priglasili-k-uborke-territoriy-19162812.html
В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий
В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий
Порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:16+0500
2021-06-09T12:16+0500
2021-06-09T12:16+0500
общество
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
экологическая акция
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Администрация Ташкентской области приглашает активную и неравнодушную молодежь к участию в экологической акции "Природа для всех". Мероприятие стартует в Ташкентской области 13 июня, сообщает корреспондент Sputnik Uzbekistan.Поддержали инициативу также областное управление экологии и охраны окружающей среды и местный совет Союза молодежи Узбекистана.Ожидается, что порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон. Напомним, в феврале в Бухаре прошла акция "Зеленый город Бухара". В ее рамках были высажены тысячи саженцев. Специально для этого выбирались деревья определенного возраста и породы, устойчивые к местному климату.
https://uz.sputniknews.ru/20201217/Uzbekistantsam-budut-platit-za-fiksatsiyu-ekologicheskikh-pravonarusheniy-15619945.html
ташкентская область
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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, экологическая акция, ташкентская область
В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий
Порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Администрация Ташкентской области приглашает активную и неравнодушную молодежь к участию в экологической акции "Природа для всех". Мероприятие стартует в Ташкентской области 13 июня, сообщает корреспондент Sputnik Uzbekistan
.
Поддержали инициативу также областное управление экологии и охраны окружающей среды и местный совет Союза молодежи Узбекистана.
Ожидается, что порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон.
Напомним, в феврале в Бухаре прошла
акция "Зеленый город Бухара". В ее рамках были высажены тысячи саженцев. Специально для этого выбирались деревья определенного возраста и породы, устойчивые к местному климату.