https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-tashkentskoy-oblasti-molodej-priglasili-k-uborke-territoriy-19162812.html

В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий

В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий

Порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T12:16+0500

2021-06-09T12:16+0500

2021-06-09T12:16+0500

общество

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

экологическая акция

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Администрация Ташкентской области приглашает активную и неравнодушную молодежь к участию в экологической акции "Природа для всех". Мероприятие стартует в Ташкентской области 13 июня, сообщает корреспондент Sputnik Uzbekistan.Поддержали инициативу также областное управление экологии и охраны окружающей среды и местный совет Союза молодежи Узбекистана.Ожидается, что порядка 500 юношей и девушек из регионов проведут уборку и вывоз мусора, облагородят территорию парков и прогулочных зон. Напомним, в феврале в Бухаре прошла акция "Зеленый город Бухара". В ее рамках были высажены тысячи саженцев. Специально для этого выбирались деревья определенного возраста и породы, устойчивые к местному климату.

https://uz.sputniknews.ru/20201217/Uzbekistantsam-budut-platit-za-fiksatsiyu-ekologicheskikh-pravonarusheniy-15619945.html

ташкентская область

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, экологическая акция, ташкентская область