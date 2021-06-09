https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-uzbekistane-moderniziruyut-475-uchrejdeniya-gossanepidslujby-19174659.html

В Узбекистане модернизируют 475 учреждения госсанэпидслужбы

В Узбекистане модернизируют 475 учреждения госсанэпидслужбы

На укрепление и модернизацию базы учреждений службы санэпидблагополучия направлено 200 млн долларов. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T19:27+0500

2021-06-09T19:27+0500

2021-06-09T19:28+0500

общество

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

модернизация

здоровье

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется обновить материально-техническую базу 475 учреждений санитарно-эпидемиологической службы, оснастить их необходимым оборудованием и капитально их отремонтировать, сообщает пресс-служба ведомства.Необходимость дальнейшего совершенствования деятельности сети санитарно-эпидемиологического благополучия обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией, сохраняющейся в течение столь длительного времени, поясняют здесь.Поэтому в отрасли проводится работа в этом направлении, основанная, в том числе на постановлении президента о принятии срочных мер против коронавирусной инфекции при участии Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.По его словам, выделенные средства будут направлены на оснащение современным оборудованием всех учреждений службы, а также создание референс-лабораторий республиканского уровня.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/zdorovye-otnosheniya-glavnoe-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-v-meditsine-19012067.html

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служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, модернизация, здоровье