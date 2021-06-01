Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20210601/zdorovye-otnosheniya-glavnoe-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-v-meditsine-19012067.html
Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
Связи между медиками Узбекистана и России успешно прошли испытание пандемией, заявил глава Министерства здравоохранения республики на переговорах с коллегой из... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T17:45+0500
2021-06-01T18:15+0500
мультимедиа
инфографика
медицина
сотрудничество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19033099_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_4503521c9a991c54cf1cf8c040b386ae.png
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в конце прошлой недели провела в Узбекистане два насыщенных дня. За это время представители РФ посетили несколько медучреждений, в том числе специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области.Кроме того, стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Площадка уже выбрана.Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.Подробно и наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19033099_296:0:2096:1350_1920x0_80_0_0_743c4fda20d887ae794d6ab55e35726b.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , инфографика, медицина, сотрудничество, узбекистан

Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении

17:45 01.06.2021 (обновлено: 18:15 01.06.2021)
535
Связи между медиками Узбекистана и России успешно прошли испытание пандемией, заявил глава Министерства здравоохранения республики на переговорах с коллегой из РФ. Более того — эти связи укрепились.
РФ + Узбекистан = здоровье - Sputnik Узбекистан
РФ + Узбекистан = здоровье - Sputnik Узбекистан
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в конце прошлой недели провела в Узбекистане два насыщенных дня. За это время представители РФ посетили несколько медучреждений, в том числе специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Кроме того, стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Площадка уже выбрана.
Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.
Подробно и наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:47В Ташкенте модернизируют мост около международного аэропорта
18:41Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет
18:29Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
17:50Фонд поддержки массмедиа вступился за рекламу в национальных СМИ
17:45Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
17:10В Афганистане узбекистанские власти благоустроят мавзолей Алишера Навои
16:40Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности
16:36Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея
16:26Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО
15:51Франция покажет документальный фильм об Узбекистане
14:43Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах
14:35Узбекистан рассчитывает перенять опыт России в надзоре за платежными системами
14:35В Узбекистан доставлено 70 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
13:57Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы
13:45Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы
13:42Строительство солнечной фотоэлектростанции стартовало в Сурхандарье
13:24Детская смертность на дорогах Узбекистана увеличилась на 65 процентов
12:57Отабеков назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
12:41Как сдать и сколько стоит ПЦР-тест в Москве иностранцу
12:06Очно и дистанционно: как поступить в российский вуз не выезжая из страны