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Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
Связи между медиками Узбекистана и России успешно прошли испытание пандемией, заявил глава Министерства здравоохранения республики на переговорах с коллегой из... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T17:45+0500
2021-06-01T17:45+0500
2021-06-01T18:15+0500
мультимедиа
инфографика
медицина
сотрудничество
узбекистан
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Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в конце прошлой недели провела в Узбекистане два насыщенных дня. За это время представители РФ посетили несколько медучреждений, в том числе специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области.Кроме того, стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V" — первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Площадка уже выбрана.Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.Подробно и наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , инфографика, медицина, сотрудничество, узбекистан
Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
17:45 01.06.2021 (обновлено: 18:15 01.06.2021)
Связи между медиками Узбекистана и России успешно прошли испытание пандемией, заявил глава Министерства здравоохранения республики на переговорах с коллегой из РФ. Более того — эти связи укрепились.
Делегация Минздрава России во главе с Михаилом Мурашко в конце прошлой недели провела в Узбекистане два насыщенных дня. За это время представители РФ посетили несколько медучреждений, в том числе специализированную инфекционную больницу
в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Кроме того, стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала
Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе, а также — о запуске в республике производства "Спутника V"
— первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Площадка уже выбрана.
Все это — логичное продолжение сотрудничества между странами, которые во время тяжелых месяцев пандемии оказывали друг другу всю возможную помощь и поддержку. Были всегда на связи, отправляли друг другу гуманитарную помощь, делились знаниями и наработками.
Подробно и наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.