https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-vuzax-uzbekistana-uvelichat-kolichestvo-byudjetnyx-mest-19163572.html

В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест

В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест

Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T12:42+0500

2021-06-09T12:42+0500

2021-06-09T12:42+0500

общество

грант

госбюджет

вузы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане увеличат показатели приема в вузы на основе государственного гранта. Об этом стало известно в ходе очередного заседания депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.Отмечается, что в 2021/2022 учебном году количество бюджетных мест станет на 25% больше. Также планируется увеличить гранты для девочек из нуждающихся семей до двух тысяч квот.Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи.К тому же дополнительные средства будут выделены из госбюджета на укрепление материально-технической базы учреждений по раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html

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грант, госбюджет, вузы, узбекистан