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В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест
В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест
Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:42+0500
2021-06-09T12:42+0500
общество
грант
госбюджет
вузы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане увеличат показатели приема в вузы на основе государственного гранта. Об этом стало известно в ходе очередного заседания депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.Отмечается, что в 2021/2022 учебном году количество бюджетных мест станет на 25% больше. Также планируется увеличить гранты для девочек из нуждающихся семей до двух тысяч квот.Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи.К тому же дополнительные средства будут выделены из госбюджета на укрепление материально-технической базы учреждений по раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html
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грант, госбюджет, вузы, узбекистан

В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест

12:42 09.06.2021
277
© Пресс-служба НИУ "МИЭТ"Лекционная аудитория НИУ "МИЭТ"
Лекционная аудитория НИУ МИЭТ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Пресс-служба НИУ "МИЭТ"
Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане увеличат показатели приема в вузы на основе государственного гранта. Об этом стало известно в ходе очередного заседания депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Отмечается, что в 2021/2022 учебном году количество бюджетных мест станет на 25% больше. Также планируется увеличить гранты для девочек из нуждающихся семей до двух тысяч квот.
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1 июня, 13:57
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Помимо этого, в отдаленных районах частным больницам выделят субсидии для оказания первичной и специализированной медицинской помощи.
К тому же дополнительные средства будут выделены из госбюджета на укрепление материально-технической базы учреждений по раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний.
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