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Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд
Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд
Минтранс РУз ранее сообщал, что ведет переговоры с РК об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:36+0500
2021-06-09T14:36+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение казахстанской авиакомпании Air Astana на регулярные полеты из Алматы в Самарканд, а также из Туркестана в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.В ведомстве напомнили, что казахстанский авиаперевозчик с ноября 2010 года уже осуществляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы в столицу Узбекистана.Минтранс Узбекистана в феврале сообщал, что ведет переговоры с казахстанской стороной об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, открытии новых маршрутов, в частности — налаживании регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре 2020-го возобновила регулярные рейсы в Казахстан, в настоящее время полеты ежедневно осуществляются в Алматы и дважды в неделю – в Нур-Султан. С казахской стороны назначенным авиаперевозчиком является Air Astana.
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казахстан, самарканд

Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд

14:36 09.06.2021
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© Официальный сайт авиакомпании Air AstanaСамолет авиакомпании Air Astana
Самолет авиакомпании Air Astana - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Официальный сайт авиакомпании Air Astana
Минтранс РУз ранее сообщал, что ведет переговоры с РК об увеличении количества авиарейсов между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение казахстанской авиакомпании Air Astana на регулярные полеты из Алматы в Самарканд, а также из Туркестана в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.
"Агентство "Узавиация" 8 июня 2021 года выдало компании Air Astana разрешение на выполнение регулярных рейсов в Республику Узбекистан по маршрутам "Туркестан — Ташкент — Туркестан" и "Алматы — Самарканд — Алматы", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.
В ведомстве напомнили, что казахстанский авиаперевозчик с ноября 2010 года уже осуществляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы в столицу Узбекистана.
Минтранс Узбекистана в феврале сообщал, что ведет переговоры с казахстанской стороной об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, открытии новых маршрутов, в частности — налаживании регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре 2020-го возобновила регулярные рейсы в Казахстан, в настоящее время полеты ежедневно осуществляются в Алматы и дважды в неделю – в Нур-Султан. С казахской стороны назначенным авиаперевозчиком является Air Astana.
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