https://uz.sputniknews.ru/20210609/vlasti-uzbekistana-razreshili-kazaxstanskoy-air-astana-letat-v-samarkand-19167306.html

Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд

Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд

Минтранс РУз ранее сообщал, что ведет переговоры с РК об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T14:36+0500

2021-06-09T14:36+0500

2021-06-09T14:36+0500

политика

казахстан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение казахстанской авиакомпании Air Astana на регулярные полеты из Алматы в Самарканд, а также из Туркестана в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.В ведомстве напомнили, что казахстанский авиаперевозчик с ноября 2010 года уже осуществляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы в столицу Узбекистана.Минтранс Узбекистана в феврале сообщал, что ведет переговоры с казахстанской стороной об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, открытии новых маршрутов, в частности — налаживании регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре 2020-го возобновила регулярные рейсы в Казахстан, в настоящее время полеты ежедневно осуществляются в Алматы и дважды в неделю – в Нур-Султан. С казахской стороны назначенным авиаперевозчиком является Air Astana.

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казахстан, самарканд