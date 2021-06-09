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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,8%
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,8%
Правительство республики между тем ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1%. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T08:30+0500
2021-06-09T08:36+0500
экономика
всемирный банк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% — такая же цифра называлась в марте.Финансовый институт также сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2022 году — до 5,5%. По данным ВБ, в 2020-м узбекская экономика выросла на 1,6%.Этому поспособствовала заявленная властями республики программа реформ, "несмотря на встречные ветры пандемии коронавируса", говорится в докладе. Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1% — это по сравнению с 1,5% по итогам "пандемийного" года.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/abr-ponizil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-do-4-18535469.html
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всемирный банк, узбекистан

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,8%

08:30 09.06.2021 (обновлено: 08:36 09.06.2021)
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© BRENDAN SMIALOWSKI / AFPШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Правительство республики между тем ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1%.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% — такая же цифра называлась в марте.
Финансовый институт также сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2022 году — до 5,5%. По данным ВБ, в 2020-м узбекская экономика выросла на 1,6%.
Этому поспособствовала заявленная властями республики программа реформ, "несмотря на встречные ветры пандемии коронавируса", говорится в докладе.
"Однако на темпы роста может повлиять неопределенность, связанная с темпами восстановления мировой экономики и успешностью национальной кампании вакцинации населения от COVID-19", — отмечается в новом прогнозе.
Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1% — это по сравнению с 1,5% по итогам "пандемийного" года.
Знак долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
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