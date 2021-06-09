https://uz.sputniknews.ru/20210609/vsemirnyy-bank-soxranil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-na-48-19157703.html

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,8%

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,8%

Правительство республики между тем ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1%. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T08:30+0500

2021-06-09T08:30+0500

2021-06-09T08:36+0500

экономика

всемирный банк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% — такая же цифра называлась в марте.Финансовый институт также сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2022 году — до 5,5%. По данным ВБ, в 2020-м узбекская экономика выросла на 1,6%.Этому поспособствовала заявленная властями республики программа реформ, "несмотря на встречные ветры пандемии коронавируса", говорится в докладе. Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана ожидает экономического роста по итогам 2021 года на уровне 5,1% — это по сравнению с 1,5% по итогам "пандемийного" года.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/abr-ponizil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-do-4-18535469.html

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