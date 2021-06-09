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Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое
Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое
Ранее глава государства заявил, что земля будет продаваться в собственность/сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых и прозрачных условиях. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T11:54+0500
2021-06-09T13:35+0500
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аренда
земля
торговля
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент подписал указ об обеспечении равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив.Цель — внедрить прозрачный рыночный механизм равного для всех порядка выделения земельных участков, введения их в свободный оборот в качестве объекта гражданско-правовых отношений.Что изменится с 1 августа:Во всех случаях земельные участки выделяются исключительно из свободных и полученных в запас земель, изъятие земельных участков, перевод их в земли запаса, выделение их иным лицам одним документом или одновременно считаются нарушением порядка выделения земель и являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.Исключения из правилВ порядке исключения, Кабинет министров вправе предоставлять земельные участки непосредственно в аренду только в следующих случаях:
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html
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собственность, аренда, земля, торговля, узбекистан

Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое

11:54 09.06.2021 (обновлено: 13:35 09.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Raphael RychetskyПоле со злаками
Поле со злаками - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© СС0 / Unsplash / Raphael Rychetsky
Ранее глава государства заявил, что земля будет продаваться в собственность/сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых и прозрачных условиях.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент подписал указ об обеспечении равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив.
Цель — внедрить прозрачный рыночный механизм равного для всех порядка выделения земельных участков, введения их в свободный оборот в качестве объекта гражданско-правовых отношений.

Что изменится с 1 августа:

земельные участки будут выделять частному сектору – на основе права собственности и аренды, госорганам и учреждениям, органам самоуправления граждан – на основе права постоянного пользования;
отменяется порядок выделения земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования, при этом эти права на ранее выделенные земельные участки сохраняются у их владельцев по действующему порядку;
при переходе другому лицу права собственности на объект недвижимого имущества, полученном в аренду, вместе с правом собственности новому собственнику переходит и право аренды на земельный участок, на котором он расположен;
земли сельхозназначения будут выделяться только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов, в которых могут участвовать производители всех видов сельскохозяйственных товаров, результаты которых утверждаются решением Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и Ташкента;
земли несельскохозяйственного назначения будут реализовываться посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды;
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, будет выделяться для общего пользования решением хокимов областей и города Ташкента на основе права постоянного пользования.
Во всех случаях земельные участки выделяются исключительно из свободных и полученных в запас земель, изъятие земельных участков, перевод их в земли запаса, выделение их иным лицам одним документом или одновременно считаются нарушением порядка выделения земель и являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.
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В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
Вчера, 21:11
3282

Исключения из правил

В порядке исключения, Кабинет министров вправе предоставлять земельные участки непосредственно в аренду только в следующих случаях:
государственным научно-исследовательским и образовательным учреждениям для реализации научных исследований и испытаний;
агропромышленным кластерам – при депонировании денежных средств в размере двукратной нормативной стоимости земельного участка;
для реализации крупного инвестиционного проекта, путем отбора наилучшего предложения, стоимостью не менее 10 млн долл. и выше;
предприятиям с участием иностранных инвестиций, иностранным юридическим и физическим лицам – с оплатой в рыночной стоимости за получение права аренды (за исключением международных объединений и организаций).
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