https://uz.sputniknews.ru/20210609/zemlya--novyy-obekt-torgovli-chto-pomenyaetsya-s-1-avgusta-19161233.html

Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое

Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое

Ранее глава государства заявил, что земля будет продаваться в собственность/сдаваться в аренду предпринимателям на одинаковых и прозрачных условиях. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T11:54+0500

2021-06-09T11:54+0500

2021-06-09T13:35+0500

общество

собственность

аренда

земля

торговля

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент подписал указ об обеспечении равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив.Цель — внедрить прозрачный рыночный механизм равного для всех порядка выделения земельных участков, введения их в свободный оборот в качестве объекта гражданско-правовых отношений.Что изменится с 1 августа:Во всех случаях земельные участки выделяются исключительно из свободных и полученных в запас земель, изъятие земельных участков, перевод их в земли запаса, выделение их иным лицам одним документом или одновременно считаются нарушением порядка выделения земель и являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.Исключения из правилВ порядке исключения, Кабинет министров вправе предоставлять земельные участки непосредственно в аренду только в следующих случаях:

https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-zemlyu-v-sobstvennost-19156792.html

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собственность, аренда, земля, торговля, узбекистан